La OTAN advierte que no reconocerá a talibanes si toman Afganistán por fuerza

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió este viernes a los talibanes de que la comunidad internacional no les reconocerá "si toman Afganistán por la fuerza" y reiteró su apoyo al Gobierno del país, donde, confirmó, la Alianza mantendrá una presencia diplomática que ajustará cuando sea necesario.



"Los talibanes necesitan entender que no serán reconocidos por la comunidad internacional si toman el país por la fuerza. Seguimos comprometidos con una solución política al conflicto", señaló Stoltenberg en un comunicado.



Los embajadores de los países miembros de la OTAN mantuvieron este viernes una reunión no anunciada para realizar consultas sobre la situación en Afganistán, crítica ante el recrudecimiento de la ofensiva de los talibanes tras la retirada de las tropas extranjeras el pasado 1 de mayo.

