Dudas en Italia sobre quién tiene que controlar los certificados sanitarios

Desde el pasado 6 de agosto en Italia se exige mostrar el certificado sanitario para consumir sentado en el interior de los restaurantes, así como para acceder a los museos, cines, teatros, espectáculos deportivos y parques de atracciones o realizar deporte en espacios cerrados, pero el ministerio del Interior tuvo que aclarar con una circular cómo se llevaran los controles ya que los propietarios de los locales no están obligados a pedir documentación.



Tras las numerosas polémicas y dudas, Interior emitió una circular para aclarar si los comerciantes deben o no verificar también los documentos de identidad de los clientes que muestran los certificados, para verificar que les pertenecen, algo que en un principio parecía obligatorio y que había causado perplejidad.



En la circular, se especifica que los propietarios y personal de los lugares públicos están obligados a verificar los certificados sanitarios de los clientes, "pero no están obligados a verificar también sus documentos de identidad, aunque puedan hacerlo en los casos. en el que se evidencia un intento de fraude" al comprobar que los datos del documento son incompatibles con la persona que lo presenta.



También subraya cómo, en caso de constatarse una inconsistencia de este tipo, solo se sancionará al cliente con penalizaciones que oscilan entre los 400 y los 1.000 euros, salvo que "la responsabilidad clara también recaiga sobre el comerciante".



La ministra del Interior, Luciana Lamorgese, explicó que la Policía realizará controles sorpresa para comprobar que se están cumpliendo las normas.



En el caso de eventos culturales o deportivos se podrá elegir una figura a la entrada, denominados comisarios, personal inscrito a listas de las delegaciones de Gobierno y autorizados para realizar los controles.



Mientras continúa con normalidad la aplicación de la ley para entrar en lugares de interés, museos y otros espacios cerrados en las grandes ciudades italianas como Roma, Florencia, Venecia y Nápoles.



En el área arqueológica de Pompeya, los visitantes que no tengan la vacunación podrán realizar en el mismo lugar una prueba rápida para poder entrar y también en parques temáticos como Cinecitta World, en Roma, quienes no posean el pasaporte sanitario podrán realizar en las instalaciones un test de antígenos.



Por otra parte, los directores de los centros educativos pidieron al Gobierno ayuda para poder aplicar a partir de septiembre el control de la posesión del certificado sanitario para los profesores.



El presidente de la Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos, Antonello Giannelli, explicó que pidieron poder "acceder a una base de datos informatizada que identifica al personal no vacunado y los reporta automáticamente a las escuelas con un mecanismo similar al de las vacunas de los alumnos, es decir, la escuela proporciona los nombres al centro de salud competente que luego envía la lista de personas no vacunadas".



De esta manera se controlará solo al personal no vacunado, que deberá acceder al centro con una prueba del coronavirus negativa realizada en las últimas 48 horas.

COMENTARIOS