Un ruandés, sospechoso de asesinar al párroco que lo acogía en Francia

Un hombre ruandés de unos 40 años, sospechoso de provocar un incendio en la catedral de Nantes en 2020, es el presunto asesino de un párroco de 60 años que lo acogía en una pequeña comunidad en el oeste de Francia.



Identificado como Emmanuel A, permanecía bajo control judicial después de haber estado arrestado temporalmente por su supuesta relación con el fuego en la basílica de Nantes en julio de 2020. Allí había ejercido como monaguillo y, cuando ocurrieron los hechos, había mostrado su inquietud por no ser regularizado.



Olivier Maire, de 60 años, oficiaba en la comunidad religiosa de Montfortains de la localidad Saint-Laurent-sur-Sèvre, a pocos kilómetros de Mortagne-sur-Sèvre, donde el presunto asesino se presentó ante una brigada de la Gendarmería para confesar.



El párroco había acogido desde hace unos meses en el seno de la comunidad a Emmanuel A.



Las autoridades investigan las motivaciones del presunto ataque y la manera en la que se ejecutó.



La tragedia ha desencadenado también un tenso cruce de declaraciones en las redes socials entre la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, y el ministro del Interior, Gérald Darmanin, el primero el comunicar oficialmente el suceso en un mensaje en Twitter.



Le Pen se indignó por que el supuesto asesino no hubiese sido expulsado del país aún, a pesar del incendio, mientras que Darmanin acusó a la líder ultraderchista de demagoga alegando que no se puede expulsar del país a una persona que se encuentra bajo control judicial.

