La mitad de la población de Estados Unidos, vacunada ya con la pauta completa

Estados Unidos ha vacunado ya a la mitad de su población con la pauta completa contra la covid-19, un hito que se alcanza días después de que la Unión Europea llegara a la misma meta, informó este viernes la Casa Blanca.



"El 50 % de los estadounidenses (de todas las edades) están ya completamente vacunados", indicó el director de datos sobre la covid-19 de la Casa Blanca, Cyrus Shahpar, en su cuenta oficial de Twitter.



Más de 165,6 millones de estadounidenses han recibido la pauta completa de las vacunas, lo que equivale a la mitad de la población del país y el 58,4 % de los mayores de 12 años, de acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).



El anuncio llega cuatro días después de que Estados Unidos alcanzara, con un mes de retraso, el objetivo que se había marcado el presidente Joe Biden para el pasado 4 de julio: tener al 70 % de su población adulta inmunizada con al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19 este lunes.



Después de un inicio fluido de la campaña de vacunación entre diciembre y mayo, el proceso se ha ralentizado en los últimos dos meses en Estados Unidos, ante la reticencia de una buena parte de la población a inocularse, especialmente en varios estados del sur y el centro del país.



Ese pulso con los antivacunas ha coincidido con una explosión de contagios y hospitalizaciones que han devuelto la situación epidemiológica en el país a los niveles que registraba en febrero, debido a la expansión de la variante delta, mucho más contagiosa.



En los últimos días, no obstante, las autoridades sanitarias estadounidenses se han mostrado optimistas sobre el aumento de las vacunaciones y han asegurado que la inmunización está subiendo en los estados con mayores tasas de contagios, como Luisiana, Arkansas, Misuri, Alabama, Oklahoma o Misisipi.



Shahpar mantuvo ese optimismo en su tuit de este viernes, en el que aseguró que la media semanal de personas que han recibido la primera dosis de la vacuna ha crecido "el 11 % desde la semana pasada y el 44 % en las dos últimas semanas".



La UE superó el pasado martes la marca de la mitad de la población vacunada, semanas después de que alcanzaran individualmente ese hito países como Alemania, Francia o España.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció este viernes que los contagios probablemente "subirán" aún más en el país antes de ponerse bajo control, pero subrayó que la situación es diferente a la de hace un año, porque la enfermedad está afectando fundamentalmente a los no vacunados.



"Estados Unidos puede derrotar a la variante delta, igual que derrotamos a la covid-19 original", dijo Biden durante un discurso en la Casa Blanca con motivo de la publicación del dato de desempleo relativo al mes de julio.



Aunque el paro bajó cinco décimas hasta el 5,4 %, el nivel más bajo desde marzo de 2020, el presidente subrayó que este viernes no era un día "de celebración", porque queda mucho por hacer para contener la covid-19, e instó a vacunarse para impedir que se repita "el mismo daño económico" del principio de la pandemia.

