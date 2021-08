Reino Unido comenzará a vacunar a los adolescentes de 16 años "cuanto antes"

El Gobierno británico informó de que ha pedido a los responsables del sistema de salud que se comience a vacunar "cuanto antes" a los adolescentes mayores de 16 años a fin de fortalecer la inmunidad contra la covid en ese grupo de edad ante el comienzo del curso académico, en septiembre próximo.



El viceconsejero médico del Ejecutivo, Jonathan Van-Tam, anunció esa decisión en una rueda de prensa, después de que los expertos del Comité Conjunto para la Vacunación y la Inmunización (JCVI, en inglés) hayan recomendado ofrecer la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a jóvenes de 16 y 17 años.



"No podemos perder el tiempo en este terreno. Vamos a empezar a dar las primeras dosis (a esos adolescentes) y quiero que procedamos tan rápido como sea posible en la práctica", dijo Van-Tam, que auguró que el plan estará en marcha previsiblemente "en pocas semanas".



La consejera delegada de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA, en inglés), June Raine, indicó por su parte que el organismo ha determinado que la vacuna de Pfizer ha demostrado ser segura para ser administrada a niños de entre 12 y 15 años.



Con todo, el JCVI no recomendará por ahora que se comience a administrar la primera dosis a esa franja de edad, según confirmó el director del grupo sobre coronavirus de ese comité de expertos, We Shen Lim.



Desde hace semanas, en el Reino Unido sí se ofrece la posibilidad de vacunarse a los menores a partir de 12 años que presentan un riesgo especial de sufrir una enfermedad severa en caso de contagiarse de coronavirus.



Las directrices oficiales del Gobierno recomiendan vacunar a los niños a partir de 12 años con discapacidades neurológicas severas, síndrome de Down y aquellos con sistemas inmunitarios deprimidos, entre otros factores.



Entre la población adulta del Reino Unido, el 73,2 % ya ha recibido la pauta de vacunación, mientras que el 88,7 % cuenta con al menos una dosis.



Los últimos datos oficiales de contagios publicados hoy reflejan 29.312 infecciones en 24 horas, un 35 % más que ayer, y 119 muertes, frente a las 138 de ayer.

