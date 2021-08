Alemania quiere acelerar la vacunación entre los adolescentes

El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn. y sus colegas de los 16 estados federados quieren acelerar la vacunación de los adolescentes de entre 12 y 17 años para hacer frente a la tercera ola de la pandemia de coronavirus.



"La vacuna tiene menos riesgos de lo que muchos aseguran. Se trata además de una oferta y no de una obligación", dijo en declaraciones a la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF) el alcalde gobernador de Berlín, Michael Müller.



Müller dijo que, si se miran las cifras, se ve que es necesario impulsar la vacunación entre los jóvenes puesto que hay una incidencia especialmente alta entre ellos.



En Alemania, un 52 por ciento de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus y un 61,6 por ciento al menos la primera dosis.



Entre los adolescentes, sin embargo, solo están vacunados un 20 por ciento.



La Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) no ha formulado hasta ahora una recomendación general para vacunar a los menores de 18 años por considerar que el riesgo de enfermedad grave de coronavirus en esa edad es escaso.



Sin embargo, los partidarios de acelerar la vacunación en esa edad advierten que no se conoce lo suficiente acerca de las repercusiones a largo plazo de la enfermedad.



Además, vacunar a los adolescentes reduciría el riesgo de que se presentasen brotes en los colegios.



En tres estados federados terminan este lunes las vacaciones escolares y entre maestros y padres de familia hay preocupación acerca de que una nueva ola de la enfermedad obligue otra vez a recurrir a las clases digitales.



En las últimas semanas se ha registrado en Alemania un repunte constante del número de contagios y de la incidencia semanal aunque en un nivel todavía relativamente bajo.



La incidencia semanal se situó en los 17,8 contagios por 100.00 habitantes y en las últimas 24 horas se registraron 847 nuevos contagios y se reportó una muerte relacionada con la enfermedad, según las últimas cifras del Instituto Robert Koch (RKI) de virología.



Hace una semana la incidencia semanal era de 14,3 contagios por 100.000 habitantes



Desde el comienzo de la pandemia se han registrado en Alemania 3.772.109 casos de coronavirus y 91.660 muertes relacionadas con la enfermedad. El RKI estima en 3.656.300 el número de personas que se han recuperado.

