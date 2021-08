Erdogan atribuye a "terrorismo" el aumento de los incendios en Turquía

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha insinuado este sábado en un discurso televisado que el alto número de incendios que arrasan la costa meridional y occidental de Turquía y que ya se han cobrado seis muertos, son actos de "terrorismo".



"Desde que el año pasado, los dirigentes de la organización terrorista dieran instrucciones de quemar los bosques, los incendios en Turquía se han duplicado", dijo el mandatario en una alocución, transmitida en directo en la cadena NTV, en la ciudad turística de Marmaris, en la costa del mar Egeo.



Subrayó que se había detenido a una persona en relación con el centenar de incendios que se registran desde el miércoles en una decena de provincias a lo largo de la costa mediterránea y la egea, pero no ofreció detalles sobre su identidad o supuestos motivos.



"Es nuestro deber encontrar a quienes queman nuestros bosques y hacerlos sufrir", agregó el presidente.



Desde hace días, varios diarios ultranacionalistas especulan con la posibilidad de que los focos se deban a actos de sabotaje y atribuyen a Murat Karayilan, dirigente de proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda, un llamamiento a usar los incendios como arma política.



Por su parte, la oposición ha reprochado al Gobierno no haber tomado medidas preventivas y de no haber invertido en material de extinción, como aviones cisterna, pese a la frecuencia de los incendios en Turquía.



Ayer, Erdogan señaló que se estaban empleando "cinco o seis aviones cisterna" en las tareas de extinción, entre ellos varios enviados por Rusia y Ucrania.



Las altas temperaturas en el Mediterráneo oriental, que se acercan a los 40 grados en el sur de Turquía y que continuarán en los próximos días, facilitan la expansión de los incendios no solo en el país eurasiático, sino también en Grecia e Italia, donde también se han dado situación catastróficas.

