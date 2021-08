El último rebrote en China deja 53 contagios locales entre 75 nuevos casos

La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 75 nuevos positivos de coronavirus este sábado, de los que 53 se produjeron por contagio local, 30 de ellos en la provincia oriental de Jiangsu, escenario de un rebrote en los últimos días.



Este rebrote comenzó en el aeropuerto internacional de la ciudad oriental de Nankín, capital de Jiangsu, pero ya se ha propagado a otras provincias del país, por el momento a pequeña escala.



Así, la comisión informó también hoy de nuevos casos por contagio local en Henan (centro, 12), Hunan (centro, 4), Yunnan (suroeste, 3), Fujian (sureste, 1), Shandong (este, 1), Hubei (centro, 1) y Ningxia (noroeste, 1).



Expertos del Centro para el Control de Enfermedades de China indicaron el sábado que las medidas de prevención que toma el país son todavía "efectivas" para poner coto a los rebrotes pese a la alta capacidad de contagio de la variante delta.



Según el centro, el coronavirus podría seguir propagándose en nuevas regiones en el corto plazo, y se ha pedido a residentes de 29 provincias que no hagan viajes intraprovinciales si no es necesario.



Los expertos aseguran también que la tasa de vacunación y la experiencia acumulada en materia de prevención impedirá un rebrote a larga escala por todo el país, recoge el diario Global Times.



Por otra parte, la Comisión informó también hoy de 22 contagios a viajeros procedentes del extranjero en Yunnan (sur, 7 casos), Shanghái (este, 5), Tianjin (norte, 3), Mongolia Interior (norte, 2), Cantón (sur, 2), Zhejiang (sureste, 1), Henan (centro, 1) y Sichuan (centro, 1).



Las autoridades sanitarias también informaron de la detección de 37 nuevas infecciones asintomáticas (25 de las cuales fueron por contagio local; el resto, "importadas"), aunque Pekín no las computa como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.



El total de este tipo de infecciones en observación es de 443, de las que 386 proceden de otros territorios.



Asimismo, la Comisión Nacional de Sanidad detalló que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del sábado), se dio de alta a 24 pacientes tras superar con éxito la covid.



De este modo, el número total de contagiados activos en la China continental se situó en 1.022, 25 de los cuales se encuentran graves.



Según las cuentas de la institución, desde el inicio de la pandemia se han infectado 93.005 personas en el país, entre las que 87.347 han logrado sanar y 4.636 fallecieron.



Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 1.093.589 contactos cercanos con infectados, de los cuales 24.257 continúan en observación.

