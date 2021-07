El Gobierno de EEUU no exigirá vacunarse y otras claves del Covid en América

El acelerado y peligroso avance de la variante delta del coronavirus en América agita en países como EE.UU. el debate sobre si son necesarias medidas que obliguen a la población a vacunarse, algo que el Gobierno de Joe Biden descarta por ahora.



Esta y otras cuatro claves de la vacunación esta semana en América, un contienente que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se acerca a los 77 millones de contagios y sobrepasa las 2 millones de muertes.



1. EE.UU. NO EXIGIRÁ VACUNA ANTICOVID



Pese al aumento de casos de la variante delta en el país, la Casa Blanca negó que esté estudiando, de momento, la posibilidad de imponer un mandato nacional para exigir que los estadounidenses se vacunen contra la covid-19.



La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró este viernes que el mensaje prioritario del Gobierno estadounidense es alentar a la población a que espontáneamente se vacune.



"Es la única manera en la que detendremos la expansión de la variante delta”, dijo, al tiempo que descartó nuevos confinamientos, pese a conocerse un documento firmado por el Centro de Control de Enfermedades (CDC, en inglés) que afirma que quienes completaron la vacunación anticovid pueden transmitir la variante delta tanto como las personas no vacunadas, aunque con menos riesgo de presentar síntomas severos.



Aunque la idea de obligar a la vacunación es polémica en EE.UU., donde la libertad individual se valora enormemente, cada vez más empresas se están planteando la idea. Esta semana, Google, Facebook y Lyft exigieron que a sus trabajadores vuelvan a sus oficinas vacunados.



2. CHILE LOGRA SUPERAR EL 8O % DE VACUNADOS



El 80 % de la población chilena susceptible de ser vacunada completó su esquema de vacunación contra la covid-19, porcentaje a partir del cual comienza la inmunidad de rebaño.



En un país con casi 19 millones de habitantes, "la población objetivo (a vacunar) es de 15.200.840 de personas, donde un 86 % se ha vacunado con única y primera dosis y un 80 % con dosis única y segunda dosis", aseguró el ministro de Salud, Enrique Paris.



La negociación anticipada de las vacunas, así como la amplia red de atención primaria, son dos de los factores clave que agilizaron la inmunización en Chile, proceso en el que ha sido uno de los líderes mundiales desde el primer momento.



Hasta ahora han llegado más de 28,5 millones de dosis, la mayoría del laboratorio Sinovac (19,7 millones) y en menor medida de Pfizer/BioNTech, Cansino y AstraZeneca.



3. NICARAGUA, CON VACUNAS PARA PERSONAS MAYORES DE 45



Nicaragua recibió un cargamento de 36.480 dosis de vacunas anticovid, a través del mecanismo Covax, de la OMS y anunció que desde el lunes estarán disponibles para personas de 45 años o más.



En medio de señalamientos que apuntan a que las autoridades del país les niegan atención en salud a opositores, el Gobierno aseguró que en lo que va de 2021 la cantidad de dosis que han llegado a Nicaragua asciende a 661.480, de las cuales, más de 300.000 son de la fórmula Sputnik V, de Rusia, un aliado de Daniel Ortega.



El Gobierno anunció que este lunes iniciará el proceso de aplicación de la primera dosis a las personas de 45 años o más, donde la pandemia ha dejado 195 muertos y 9.671 casos confirmados hasta ahora. No especificó si vacunará únicamente a quienes tengan enfermedades crónicas, como ha sido la norma en los rangos de edad superiores.



4. PARAGUAY APLICARÁ SEGUNDAS DOSIS DE PFIZER



Paraguay comenzará desde este lunes la aplicación de segundas dosis de Pfizer contra la covid-19 en el país, en donde más de 2 millones de personas tienen ya la primera parte del esquema.



El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de Paraguay, Héctor Castro, insistió en la importancia de cumplir con el intervalo de 21 días y no dejar pasar mucho tiempo en caso de que a la persona le resulte imposible asistir el día 21 después de la aplicación de la primera dosis.



En los próximos días, el Ministerio de Salud también informará del cronograma para la aplicación de las segundas dosis de AstraZeneca, de la que espera que llegue una donación de España de más de 250.000 vacunas.



Además, se estima que para el 18 de agosto llegue el cargamento con el segundo componente de Sputnik V, cuyo retraso comenzaba a alertar a las autoridades y a los ciudadanos.



5. MÉXICO, CON LA ESPERANZA PUESTA EN LA INMUNIZACIÓN



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, les recordó a los ciudadanos la promesa de vacunar con al menos una dosis a los mayores de 18 años para octubre, aunque solo 25 millones de personas tienen actualmente el esquema completo de vacunación en este país de 126 millones de habitantes.



A su turno, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la estrategia de la capital para contener la pandemia es la vacunación y que por eso ha disminuido la positividad de la covid-19 entre sus habitantes.



En tanto, el Gobierno de Ciudad de México mantendrá el nivel de alerta alto, o color naranja en el semáforo epidémico, por el riesgo de la covid-19 ante un aumento de hospitalizaciones, con 432 pacientes más que hace una semana.

COMENTARIOS