El ministro de Salud británico se disculpa por decir que no hay que tener miedo al covid

El nuevo ministro británico de Sanidad, Sajid Javid, pidió este domingo disculpas tras haber instado a la población a "no acobardarse" ante la covid, después de haber superado él mismo la enfermedad.



En un mensaje en Twitter, el ministro había desatado una tormenta, entre acusaciones de insensibilidad hacia las víctimas, al pedir a los ciudadanos que se vacunasen para "aprender a vivir con este virus, más que acobardarse ante él".



Las asociaciones de afectados por la covid-19 y los medios británicos arremetieron contra esas palabras de Javid, que asumió el cargo hace solo un mes tras la renuncia del anterior, Matt Hancock, por violar las restricciones sociales contra la pandemia con su amante.



El ministro -que anunció haberse contagiado la semana pasada pese a haber recibido la pauta completa de la vacuna y que ha pasado la enfermedad con síntomas leves- se disculpó al mediodía de este domingo con un nuevo mensaje en Twitter.



"He borrado un tuit en el que usé la palabra 'acobardarse'. Expresaba mi agradecimiento por que las vacunas nos hayan permitido remontar como sociedad, pero elegí mal las palabras y pido perdón sinceramente. Al igual que muchos, he perdido a seres queridos por este horroroso virus y nunca minimizaría su impacto", escribió Javid.



Casi el 70 % de la población adulta en el Reino Unido ha recibido ya las dos dosis de la vacuna, mientras que los nuevos casos, que alcanzaron un pico superior a los 54.000 diarios la semana pasada, no dejan de bajar desde hace seis días, con 31.795 contagios anunciados ayer, sábado.

