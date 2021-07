Maduro afirma que Cuba ha sido objeto de un experimento de "tortura social"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduró, aseguró este sábado que a Cuba "la están haciendo sufrir" y que ha sido objeto de un experimento de "tortura social, colectiva y económica, que no tiene parangón en la historia".



"A Cuba la están haciendo sufrir, es como un cuerpo que ponen sobre una mesa y empiecen a torturarlo y ensayar diversas formas de tortura", dijo en una entrevista para el canal multiestatal Telesur a propósito de los 16 años de su fundación.



Maduro señaló que Cuba ha venido denunciando el recrudecimiento de las sanciones contra la economía con "243 medidas contra el pueblo cubano tomadas en la Administración (del presidente estadounidense Donald) Trump".



"Lo que sucedió el 11 de julio fue un grito del pueblo cubano, hubo sectores violentos dirigidos por las redes sociales, por el norte (Estados Unidos), pero también salió el pueblo cubano a defender su revolución, a defender su derecho a la paz, a la tranquilidad ciudadana y ahora el pueblo cubano está en un proceso de autoreflexión", expresó el presidente venezolano.



Maduro dijo que el mismo día de las manifestaciones se comunicó, vía telefónica, con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.



"Yo lo llame el mismo domingo y le dije que nosotros hemos pasado por cosas peores que eso, por guarimbas brutales financiadas desde el imperio (...) por grupos delincuenciales como que el que acabamos de desmantelar en Caracas, financiados y entrenados por paramilitares colombianos", sostuvo.



Tras las protestas inéditas registradas en la isla caribeña, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, se reunió con Díaz-Canel para ratificar el apoyo de Venezuela.



Maduro señaló que están acelerando planes de cooperación que ya tenía con Cuba en materia de salud, medicinas y alimentos "porque los dos somos víctimas de una gran agresión".



"Cuba cuenta con el apoyo del mundo y ahora el apoyo es como más consciente, más firme. Vi la declaraciones de la Cancillería de China, del Gobierno de Rusia, de los 120 países del Movimiento de los No Alineados (...) si sumas todo eso puedes decir que ha despertado con mayor pasión la solidaridad y el apoyo a la revolución cubana, al pueblo de Cuba", apuntó.



El pasado 11 de julio, cientos de personas salieron a la calle a protestar contra el Gobierno cubano al grito de "¡abajo la dictadura!", "libertad" y "patria y vida".



La inédita manifestación fue retransmitida en directo por usuarios de Facebook y tuvo lugar en medio de una grave crisis económica y sanitaria en el país caribeño, donde se sufre una preocupante falta de alimentos, medicinas y otros productos básicos.



Esta es la protesta antigubernamental más grande que se registra en la isla desde el llamado "maleconazo", cuando en agosto de 1994, en pleno "periodo especial" cientos de personas salieron a las calles de La Habana y no se retiraron hasta que llegó el entonces líder cubano Fidel Castro.

