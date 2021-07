EE.UU. se parte en dos y su pandemia se convierte en la de "los no vacunados"

El estancamiento del ritmo de la vacunación en Estados Unidos está haciendo que el coronavirus siga propagándose entre quienes no quieren inmunizarse, y por eso la del país norteamericano se está convirtiendo en "una pandemia de personas no vacunadas”.



Así lo indicó este viernes la directora de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en sus siglas en inglés), Rochelle Walensky.



“Esto se está convirtiendo en una pandemia de personas no vacunadas”, dijo Walensky en una rueda de prensa sobre el estado de la pandemia organizada por la Casa Blanca.



En este sentido, dijo que el 99 % de las muertes por covid-19 en EE.UU. en las últimas semanas han sido de personas no inoculadas, de acuerdo a las últimas cifras de los CDC.



MUERTES Y CASOS SUBEN



En total, se registraron la semana pasada 26.300 nuevos casos del coronavirus en EE.UU., un 70 % más que en la anterior, mientras que las muertes diarias en ese periodo aumentaron un 26 % hasta las 211, según la directora de los CDC, Rochelle Walensky.



Las hospitalizaciones también crecieron un 30 %.



Más de la mitad de los nuevos casos de la covid-19 se deben a la variante delta, que es altamente contagiosa, según los CDC.



Por regiones, Walensky explicó que los CDC han observado que los brotes de casos en EE.UU. se han originado en zonas en las que hay bajas tasas de vacunación menores del 40 %, como en los estados de Misuri, Arkansas y Luisiana, entre otros.



“Las comunidades que están cerca de estar completamente vacunadas están bien en general", agregó.



LUCHAR CONTRA LA DESINFORMACIÓN



Según el Gobierno estadounidense, la desinfornación en internet sobre las vacunas es el principal motivo de las bajas tasas de vacunación en algunas comunidades.



Precisamente, Estados Unidos acusó este viernes a China y Rusia de estar difundiendo desinformación en redes sociales sobre los efectos secundarios y la eficacia de las vacunas creadas en Occidente para promover sus propios sueros contra la covid-19.



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, formuló esa acusación en una rueda de prensa y dijo que se basaba en datos recopilados por el Departamento de Estado.



Además, Psaki desmintió una de las informaciones que se ha hecho popular en EE.UU. en las últimas semanas, que apunta a que las inoculaciones pueden causar infertilidad.



"Ha sido refutada una y otra vez", insistió.



EE.UU. cree que la desinformación sobre vacunas, mascarillas y medidas de distanciamiento social está socavando los esfuerzos de las autoridades para hacer frente a la pandemia, y está poniendo vidas en riesgo.



El presidente estadounidense, Joe Biden, incluso denunció que estos mensajes o noticias falsas en redes sociales como Facebook están costando vidas.



"Están matando gente. Mire, la única pandemia que tenemos es entre los no vacunados”, recalcó Biden antes de subirse al helicóptero Marine One hacia la reisdencia presidencial de Camp David (Maryland, EE.UU.).



Por eso, el jueves, la máxima autoridad sanitaria de EE.UU., el cirujano general Vivek Murthy, avisó de la "amenaza urgente" que supone la desinformación sobre la covid-19, en un momento en el que los casos están subiendo y las tasas de vacunación se han estancado.



La Casa Blanca, además, ha reclamado a Facebook que censure este tipo de informaciones no contrastadas u oficiales.



LENTO RITMO ENTRE LOS MÁS JÓVENES



Esta ralentización en el ritmo de vacunaciones se ha notado especialmente en el tramo de los 12 a los 15 años, que, según datos de los CDC, se ha estancado en las últimas semanas.



De hecho, solo el 25, 8 % de este grupo de la población está completamente vacunado; frente al más de 47 % entre las personas de entre 25 y 39 años o el 74 % de entre 50 y 64 años.



“Estamos viendo a gente más joven hospitalizada en este momento relativamente hablando a lo que veíamos antes, cuando no teníamos la gran mayoría de personas mayores vacunadas”, aseveró Zients, en referencia al 77 % de inoculados entre los mayores de 75 años en EE.UU.

COMENTARIOS