Buscan a los detenidos de protestas en Cuba en plena confusión y sin internet

En un ambiente de confusión -agravada por la restricción de internet- organizaciones de derechos humanos, familiares y amigos tratan de organizarse para localizar y contabilizar a los ciudadanos detenidos durante y después de las históricas protestas del 11 de julio en toda Cuba.



El Gobierno no ha ofrecido datos oficiales sobre el número o la identidad de los arrestados, que podrían ser desde cientos hasta miles en todo el país, según los diferentes cálculos de los activistas y entidades que tratan de hacer balance.



Además, algunas de las personas que figuran en los listados fueron liberadas tras horas o días en prisión, y por otro lado se siguen produciendo nuevas detenciones de ciudadanos relacionados con las manifestaciones, según confirmaron a Efe fuentes del popular barrio de La Habana Vieja.



Internet está restringido desde el domingo y solo una minoría tiene acceso a la red, por lo general usando determinadas aplicaciones VPN, lo que obstruye el flujo de información entre los cubanos que buscan a sus amigos o familiares detenidos y quienes recopilan los datos.



Activistas han hecho circular un listado interactivo en un documento Excel que permite a los usuarios especificar no solo los datos personales de los arrestados, sino también datos relevantes como la fecha y hora de detención, el último reporte o el lugar donde fueron vistos por última vez.



El elenco incluye ya 415 nombres en diferentes localidades de todo el país, de ellos una minoría liberados.



Las detenciones masivas también han generado críticas en la comunidad internacional.



La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy la urgente liberación de los arrestados por "ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, opinión y expresión" durante las protestas.



Además, exigió una investigación "independiente, transparente y eficaz" del suceso, que permita sancionar a los responsables.



Las protestas del pasado domingo, las más fuertes en Cuba en las últimas seis décadas, se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad.



En la principal protesta en el emblemático Paseo del Prado de La Habana los manifestantes desfilaron en una marcha pacífica hasta que la policía y los contramanifestantes se enfrentaron a ellos, produciendo heridos y detenidos.



En otras localidades del país en general los asistentes también marcharon pacíficamente, aunque se observaron ataques ocasionales a patrullas de policía, pedradas y saqueos de tiendas en divisas, muy criticadas por parte de la población que no tiene acceso a moneda extranjera.

