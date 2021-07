Italia descabeza un clan de Cosa Nostra nexo con la mafia neoyorkina

Italia desarticuló hoy el clan Torretta, familia histórica de Cosa Nostra,con la detención de once de sus miembros acusados de infiltrarse en el tejido político y económico siciliano y de ser un nexo con el crimen organizado neoyorquino.



Los mafiosos, todos hombres, están acusados de pertenencia a asociación mafiosa, tráfico de estupefacientes y extorsión agravada por el método mafioso. Nueve acabaron en la cárcel, uno en arresto domiciliario y a otro no puede abandonar su ciudad.



"La investigación demostró la relación entre los mafiosos de Italia y de Estados Unidos, la penetración opresora en el tejido económico de la comunidad y la contaminación de las instituciones locales", celebró el general de los Carabineros, Arturo Guarino.



Y agregó: "Tratamos de liberar y dar dignidad a una comunidad que en demasiadas ocasiones y por demasiado tiempo estuvo bajo el peso insoportable de la mafia".



La operación, denominada "Crystal Tower", constaba una nueva "vitalidad" de esta familia de la periferia de Palermo y un nuevo ascenso entre los clanes que forman parte de la cúspide de Cosa Nostra, valiéndose de su vinculación con Nueva York.



No en vano, los Torretta, con su bastión en el municipio palermitano de Passo di Rigano, velaban por el regreso a Sicilia desde EE.UU de los "scappati" (escapados), los derrotados por el clan de Corleone en la segunda guerra mafiosa, entre 1981 y 1984.



Entre otras cosas, se descubrió la misión en Sicilia de un emisario de la Costa Nostra de Estados Unidos en septiembre de 2018 para participar en un encuentro con jefes locales y fue acogido por los Torretta en una villa de lujo con cocaína.



Además los Torretta enviaron a Nueva York a uno de sus miembros tras el asesinato a tiros en marzo de 2019 en Staten Island de Frank Calì, alias "Franky Boy", de la histórica familia del hampa neoyorkino de los Gambino.



A su regreso, el emisario siciliano daba fe del clima de "profunda tensión" en la mafia del otro lado del Océano y pronosticaba una posible sucesión dentro del clan Gambino.

