La ONU, EEUU y la UE piden al Gobierno cubano que escuche a los manifestantes

La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea salieron hoy en defensa de las manifestaciones que se registraron el domingo en varias ciudades de Cuba, y pidieron al Gobierno de La Habana que escuche a los manifestantes.



"El pueblo cubano está ejerciendo con valentía derechos fundamentales y universales", indicó Biden en un comunicado divulgado por la Casa Blanca.



Tras las protestas inéditas del domingo, que se saldó con decenas de detenidos y enfrentamientos después de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, conminara a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes y a defender la Revolución, Biden llamó "al régimen" de la isla "a escuchar a su pueblo y servir a sus necesidades en este momento clave en lugar de enriquecerse a sí mismos" tras "décadas de la represión y el sufrimiento económico".



Desde Naciones Unidas se sigue también el desarrollo de las protestas y se pide a las autoridades cubanas que respeten plenamente la libertad de expresión y de asamblea de los ciudadanos.



"Estamos simplemente vigilando lo que ocurre y (...) queremos asegurarnos de que los derechos básicos de la gente, especialmente la libertad de expresión y la libertad de asamblea pacífica, sean respetados", señaló el portavoz Farhan Haq.



También el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, instó este lunes a las autoridades de Cuba a "permitir" las manifestaciones pacíficas de protesta y a "escuchar" a sus participantes.



"Quiero pedir al Gobierno que permita estas manifestaciones pacíficas y escuche las manifestaciones de descontento de los manifestantes", señaló Borrell en una rueda de prensa tras un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.



El político español explicó que la situación en Cuba no estaba en el orden del día del Consejo ya que los acontecimientos en la isla se venían desarrollando en las últimas horas.



"He comentado con los colegas las noticias que estaban llegando de Cuba. Por lo que sabemos, ha habido importantes manifestaciones en un importante número de ciudades de protesta por la falta de medicinas, por la extensión de los afectados por la COVID y también protestas en contra del régimen", señaló.



Borrell apuntó a que ha sido una "manifestación de descontento que, por lo que sabemos, ha alcanzado una dimensión que no se conocía desde 1994".



EXILIO, EN PIE DE LUCHA



En Miami el exilio político cubano pidió este lunes al presidente Biden que actúe de "manera decisiva" para proteger al pueblo cubano de la represión y apoyar sus ansias de cambio.



Al tiempo, lo instó a no repetir el "error" del presidente John F. Kennedy de dejarlos desamparados.



En una rueda de prensa, con participación también de organizaciones de exiliados de Nicaragua, Venezuela y Siria, el exilio reiteró su respaldo a la "rebelión popular" y a la convocatoria de un "paro nacional" en la isla para hacer caer al régimen.



NO AL USO DE LA FUERZA



Desde Brasil, Jair Bolsonaro lamentó el día "muy triste" que vivieron los ciudadanos que salieron a pedir libertad y recibieron "balas de goma, golpes y prisión", en la que se constituye en la mayor protesta en la isla desde la década de 1990.



El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió que las protestas se resuelvan mediante el "diálogo" y rechazó la violencia así como el "intervencionismo" de países extranjeros y de medios de comunicación.



En Bolivia el presidente Luis Arce expresó su "respaldo" al "pueblo cubano" que "lucha en contra de las acciones desestabilizadoras".



En su cuenta de Twitter, Arce agregó que "los problemas en Cuba deben ser resueltos por los cubanos, sin ninguna injerencia, mucho menos de quienes mantienen un criminal bloqueo desde hace 60 años".



La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, condenó este lunes la "retórica inflamatoria de guerra" del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ante las protestas y pidió a su Gobierno que atienda "las demandas sociales de su ciudadanía".



"La retórica inflamatoria de ‘guerra’ y confrontación del presidente Miguel Díaz-Canel genera un ambiente violento en contra de quienes le reclaman rendición de cuentas y el libre ejercicio de sus derechos humanos”, expresó Guevara Rosas en un comunicado.

