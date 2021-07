Reino Unido quiere disminuir de 8 a 4 semanas el intervalo entre las dos dosis

El intervalo entre las dos dosis de la vacuna contra la covid-19 puede disminuir en el Reino Unido de ocho a cuatro semanas para acelerar la administración de la pauta completa de vacunación, en respuesta a la rápida propagación de la variante delta, informa este domingo el periódico The Sunday Times.



El Gobierno británico ha pedido al denominado Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización (JCVI, en inglés) un asesoramiento urgente a fin de reducir el intervalo entre las dos dosis, de cara al levantamiento de todas las restricciones en Inglaterra a partir del próximo 19 de julio, agrega el dominical.



En caso de que el JCVI dé luz verde a este cambio, permitirá los viajes al extranjero para millones de personas durante las vacaciones escolares que empiezan a finales de julio y que durarán hasta los primeros días de septiembre.



El Gobierno británico anunció recientemente que los británicos con la pauta completa de vacunación no tendrán que hacer una cuarentena de diez días cuando vuelvan a Inglaterra procedentes de los países catalogados en ámbar (riesgo medio de covid), entre ellos España.



El incremento de casos de la variante delta registrados en el Reino Unido en las últimas semanas responde, según los expertos, a los contagios entre jóvenes que aún no están vacunados o solo han recibido la primera de las dos dosis.



El 86,9 % de la población adulta en el Reino Unido ha recibido la primera dosis y el 65,6 % de los adultos la segunda.



Según los últimos datos oficiales, ayer se registraron 32.367 nuevos contagios y otras 34 muertes por covid.

