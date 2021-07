Corea del Sur suma otro récord de casos e impone máximas restricciones a Seúl

Corea del Sur registró hoy un nuevo récord diario de infecciones de COVID-19 al sumar 1.316 casos, lo que ha llevado al Gobierno a aprobar el máximo nivel de restricciones para Seúl y sus alrededores, donde se concentran el 80 % de nuevos casos.



Además de suponer el máximo número de infecciones en un solo día para el país asiático desde que empezó la pandemia, los datos de este viernes suponen también la primera vez que Corea del Sur suma más de 1.200 contagios diarios durante tres días seguidos.



Ante esas cifras, el primer ministro, Kim Boo-kyum, presidió hoy una reunión interministerial en la que se decidió implementar el nivel máximo de restricciones (el 4) en la región capitalina durante dos semanas a partir del próximo 12 de julio.



Bajo el nivel 4 se permitirán reuniones de un máximo de cuatro personas, una medida que lleva en vigor en la región desde diciembre, pero a partir de las 18:00 solo podrán juntarse dos personas como máximo.



A su vez, funerales y bodas solo podrán contar con la participación de familiares, las manifestaciones quedarán prohibidas, los estadios deportivos no podrán tener público, las discotecas deberán cerrar y las clases en colegios y universidades deberán ser enteramente en línea.



Bares y restaurantes podrán seguir cerrando a las 22:00, como hasta ahora.



El reciente incremento de contagios en Corea del Sur parece responder al aumento de la circulación de la variante delta del virus, más contagiosa, y está afectado sobre todo a aquellos entre los 20 y 39 años, un grupo que todavía no tiene acceso a la vacuna.



Corea del Sur es uno de los países que mejor han gestionado la pandemia, suma solo unos 164.000 casos y 2.000 muertos, y hasta ahora no ha tenido que recurrir a los confinamientos ni a cerrar sus fronteras.



Sin embargo, encara el problema del suministro global de vacunas, lo que hace que de momento solo 15,47 millones de personas (un 30,2 % de la población) hayan recibido al menos un pinchazo y 5,57 millones (el 11 %) la pauta completa.

