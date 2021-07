Boris Johnson anuncia la retirada de sus tropas de Afganistán tras 20 años en el país

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este jueves la retirada de todas las tropas de su país de Afganistán y el final de la misión militar del Reino Unido en suelo afgano tras 20 años de participación.



En una declaración en la Cámara de los Comunes (baja), Johnson aseguró que "todas las tropas británicas asignadas a la misión de la OTAN en Afganistán regresarán ahora a casa" y añadió que a partir de este momento la prioridad será "trabajar con otros socios para preservar los logros alcanzados durante los últimos 20 años".



"Espero que nadie llegue a la falsa conclusión de que esto supondrá el final del compromiso británico con Afganistán", indicó el dirigente conservador ante los temores a que la retirada de las tropas extranjeras de ese país derive en un regreso del régimen talibán.



"En la mañana después del 11 de septiembre (de 2001, los ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York), pocos habrían predicho que no se producirían más atentados terroristas de esa magnitud organizados desde Afganistán en los siguientes 20 años", señaló.



Johnson dijo que "esos logros se obtuvieron por la intervención militar liderada por Estados Unidos, gracias a un abrumador apoyo internacional, con tropas procedentes de docenas de países" y consideró que el Reino Unido puede "enorgullecerse" de haber "sido parte de esos esfuerzos desde el principio".



Durante estas últimas dos décadas, recordó el jefe del Ejecutivo de Londres, 150.000 miembros de las Fuerzas Armadas británicas han servido en suelo afgano, principalmente en la provincia de Helmand, que desde 2006 se convirtió en "foco" de la operación británica.



El "premier" consideró que la intervención -que costó la vida a 457 soldados de este país- termina "en tablas" ante el rápido avance de insurgentes talibanes, que han recuperado territorios en áreas rurales del país, aprovechando la retirada de tropas extranjeras.



Tras repasar los atentados terroristas pasados perpetrados por la organización terrorista Al Qaeda, Johnson declaró que "hoy, afortunadamente, la situación es muy diferente".



"Los campos de entrenamiento han sido destruidos, lo que queda del liderazgo de Al Qaede ya no está en Afganistán y no se han registrado atentados terroristas contra objetivos occidentales organizados desde suelo afgano desde 2001", destacó.



También recordó que el pasado año Estados Unidos decidió retirar a sus efectivos militares de ese país, y el pasado abril su presidente, Joe Biden, anunció que las tropas norteamericanas se retirarían "para septiembre, como muy tarde", al tiempo que la OTAN avanzaba el pasado mes que las operaciones militares de la alianza estaban "llegando a su final".



"Como resultado, todas las tropas británicas asignadas a la misión de la OTAN en Afganistán regresarán ahora a casa", constató Johnson, quien dijo que "por motivos obvios" no se divulgarían detalles concretos acerca de cuándo se efectuaría ese regreso, aunque sí confirmó que "la mayoría de personal británico ya se ha marchado".

