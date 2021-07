Se multiplican los homenajes a Raffaella Carrà en Italia

La muerte de la cantante y presentadora italiana Raffaella Carrá, cuya capilla ardiente será abierta hoy en Roma, sigue conmocionando el país y, dos días después, continúan los mensajes de homenaje para la icónica artista televisiva.



Los medios italianos utilizaron hoy algunas de las canciones y programas de televisión de la polifacética artista para celebrar el pase a la final de Italia en la Eurocopa, como es el caso de "La Stampa" de Turín, que tituló "Carramba che Italia!", o "La Gazzetta dello Sport", que puso en portada "Fiesta!".



El propio seleccionador italiano, Roberto Mancini, recordó a Carrà para festejar la victoria ante España, y en redes sociales compartió el mensaje "Ma che musica maestro", título de un célebre tema de la cantante, acompañado de una foto de la selección de Italia.



La cantante Laura Pausini, quien ya se había mostrado muy afligida por el fallecimiento de Carrà, pidió este martes que Italia le dedicase un día de "luto nacional" tras asegurar que se sentía "agradecida por nacer en esta época y haberla podido admirar, tomarla de ejemplo e idolatrar".



"Me gustaría mucho que nuestro país le reconociese todo lo que ha representado para nosotros y en el mundo dedicándole un merecido luto nacional", escribió Pausini en su cuenta de Twitter, en la que ha colocado un crespón negro como homenaje.



Pausini destacó que "Raffaella Carrá es una mujer importante" para Italia, "por su peso artístico, su voluntad, compromiso, sacrificio y pasión".



Por su parte, el guionista Enrico Cibelli reclamó en Twitter renombrar el proyecto de ley contra la homofobia, conocida como DDL Zan y que se debate estos días en la Cámara de Diputados italiana, como DDL Carrà, por la significación de la artista con el colectivo gay, una propuesta que ha recibido muchos apoyos en la red social.



También este martes el coreógrafo Sergio Iapino, expareja sentimental de Raffaella Carrà, pidió "una última despedida" a los "fans" de la artista, rostro televisivo italiano por excelencia, fallecida este lunes a los 78 años.



"Hago un llamamiento: pido a todos sus 'fans', en Italia, en el mundo, en las iglesias de los pequeños pueblecitos y en las de las grandes ciudades, que se den cita a las 12 del viernes para ofrecer todos juntos la última despedida virtual a Raffaella", expresó Iapino, en declaraciones recogidas por medios italianos.



El funeral de Raffaella Carrà, nacida Raffaella Maria Roberta Pelloni en Bolonia (Emilia-Romaña, norte de Italia) el 18 de junio de 1943, tendrá lugar mañana, viernes, a las 12.00 locales (10.00 GMT) en la iglesia de Santa Maria in Ara Coeli, situada en la plaza del Campidoglio, donde está el consistorio romano, informaron hoy a Efe fuentes cercanas a la familia.



Hoy, en el Ayuntamiento, se abrirá la capilla ardiente a partir de las 18.00 horas (16.00 GMT) después de un cortejo fúnebre que empezará en su casa de Roma, donde falleció ayer tras una larga enfermedad de la que no han trascendido detalles, aunque algunos medios aseguran que era un cáncer de pulmón.



El fallecimiento de "la Carrà" fue inesperado para Italia, donde las despedidas a la polifacética artista se suceden desde este lunes, con programaciones especiales en las televisiones y un sinfín de mensajes en redes sociales.