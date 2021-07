La ola de calor sigue causando temperaturas extremas en interior de Canadá

La ola de calor que se ha asentado sobre Canadá desde hace más de una semana sigue causando temperaturas récord en el interior del país, mientras que en la costa del Pacífico, donde ya han muerto unas 500 personas, decenas de incendios están creando condiciones meteorológicas extremas.



La "cúpula de calor", el fenómeno meteorológico que a principios de la semana causó que el termómetro llegase a 49,6 ºC en la localidad de Lytton, en la provincia de Columbia Británica, se encuentra este domingo sobre la parte septentrional de la provincia de Ontario, en el interior de Canadá.



El Servicio Meteorológico de Canadá advirtió de que la parte noroccidental de Ontario está bajo una alerta de calor, con temperaturas entre los 30 y 34 ºC, pero que con la humedad provocan una sensación térmica de casi 40 ºC.



Los meteorólogos señalaron que en las próximas horas se espera que llegue una ola de aire frío a la región que aliviará las condiciones y reducirá las altas temperaturas provocadas por la "cúpula de calor", un fenómeno que atrapa una gran masa de aire caliente en las capas altas de la atmósfera.



Aun así, las condiciones siguen siendo peligrosas para la salud, especialmente para personas de avanzada edad o que sufren problemas de respiración o cardiacos. La situación se agrava porque las viviendas en las zonas en las que se sitúa en estos momentos la "cúpula de calor" no están preparadas para proteger contra las elevadas temperaturas.



Por ello, la ciudad de Thunder Bay, la más importante de la región y donde viven unas 110.000 personas, mantiene abiertos desde el viernes "centros de refrigeración" a los que la población puede acudir para buscar alivio ante las temperaturas récord.



La ciudad también ha solicitado a sus habitantes de que se aseguren de que sus familiares, amigos y vecinos están a salvo.



En la provincia de Columbia Británica, en la costa del Pacífico de Canadá y donde se inició la ola de calor el pasado 25 de junio, se calcula que más de 500 personas han muerto por las elevadas temperaturas desde la llegada de la "cúpula de calor".



Las autoridades han señalado que el número de muertes súbitas se ha triplicado desde entonces, y alcanza 719, según cifras oficiales ofrecidas el viernes, de las que la mayoría habrían sido causadas por el choque térmico.



La directora forense de Columbia Británcia, Lisa Lapointe, también ha reconocido en los últimos días que los servicios de emergencia de la provincia no estaban preparados para hacer frente a la magnitud del fenómeno meteorológico y que la mayoría de los fallecidos son personas de avanzada edad que vivían solas en hogares no adecuados para las altas temperaturas.



Una de las preocupaciones ahora en las regiones que han estado afectadas por la "cúpula de calor" es la calidad del aire debido a las decenas de incendios forestales que están causando la sequedad, las elevadas temperaturas y decenas de miles de relámpagos.



Este domingo, más de 40 incendios forestales están activos sólo en la zona noroccidental de Ontario y el humo de estos fuegos ha llevado a las autoridades a alertar de los problemas respiratorios que el humo está causando en varias localidades.



La situación se repite en Columbia Británica, donde los bomberos luchan contra más de un centenar de incendios forestales, en su mayoría iniciados en los últimos días, que han causado una significativa reducción de la calidad del aire en el interior de la provincia.



Los meteorólogos advirtieron de que la intensidad de los incendios y la cantidad de humo y cenizas arrojadas al aire son tan elevadas que los fuegos están creando sus propios microclimas que causan relámpagos, que a su vez provocan la aparición de nuevos incendios.



Una de las localidades más afectadas es Kamloops, donde viven unas 80.000 personas. Las autoridades han advertido de que la ciudad está bajo una alerta de elevado riesgo por la calidad del aire y han aconsejado a quienes sufren asma y otras enfermedades respiratorias que acumulen medicamentos y salgan a la calle con máscaras protectoras.



Uno de los incendios forestales de Columbia Británica destruyó el miércoles la localidad de Lytton, horas después de que la población estableciese el nuevo récord de máximas temperaturas de Canadá con 49,6 ºC.



Las autoridades de esa comunidad confirmaron hoy que descubrieron los cuerpos de dos personas que murieron cuando el fuego destruyó su propiedad.



También hoy empezaron a llegar a Columbia Británica efectivos del Ejército canadiense para ayudar en las tareas de extinción de los incendios forestales.