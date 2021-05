Cerveza, porros o béisbol: las "guindas" que incentivan a EEUU a vacunarse

Cervezas, porros, donuts, entradas para el béisbol... son las "guindas del pastel" con las que Estados Unidos, de norte a sur y de este a oeste, está incentivando a sus ciudadanos a vacunarse contra la covid-19 para alcanzar sus ambiciosas metas de inmunización en dos meses.



En Washington DC, la alcaldía de Muriel Bowser organizó este jueves una tarde de "cerveza a cambio de vacuna" en el Kennedy Center, donde se reunió un grupo de personas, entre ellos Bryan Benaiges, un joven de origen cubano de 24 años que acudió con su hermano y disfrutó del "oro líquido" tras la inyección.



"Vine por la vacuna, quería el 'shot' (pinchazo) de Johnson & Johnson, que solo es uno, y la cerveza es el 'cherry on top' (la guinda del pastel). Le mandé un mensaje a mi hermano para ir juntos como algo social y nos sentimos mejor y más libres", dijo a Efe, sintiéndose "afortunado" y deseando una mejora para Latinoamérica.



Susana Castillo, la directora de prensa de la alcaldía, aseguró por su parte que en la comunidad latina en EE.UU. "todavía hay muchas preguntas sobre la seguridad de la vacuna, por lo que eventos como este, divertidos, hacen que la gente tenga más incentivos".



"(La vacuna) es gratis, se da transporte gratis a través de Uber y damos cerveza gratis, no hay excusas. En una hora y media han venido 100 personas, y aparte hay otros puntos. Vamos a tener más eventos, porque diferentes negocios han llamado al gobierno para ayudar", señaló.



CARRERA HACIA EL 4 DE JULIO



El país tiene la ardua tarea de convencer a los indecisos en una carrera contrarreloj hasta el 4 de julio, Día de la Independencia "del virus", en palabras del presidente Joe Biden, cuando la meta impuesta es que el 70 % de los adultos hayan recibido al menos una dosis y que estén inmunizados unos 160 millones.



Encontrar vacunas ya no es una misión imposible que depende de cazar dosis sobrantes o de pelear a golpe de 'clic' por una cita, pero tras ampliarse el acceso por edades, reforzarse el suministro y llegar las dosis a las grandes cadenas de farmacias en todo el país, ahora son a veces los sanitarios quienes buscan pacientes.



Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), casi un 57 % de los adultos en EE.UU. han recibido una dosis y 106 millones la pauta completa, pero el ritmo se está ralentizando y hay una parte de la población no dispuesta a recibir el pinchazo, entre el 20 y el 40 %, de acuerdo con diferentes encuestas.



Ahí es donde gobiernos y empresas han desplegado su creatividad con multitud de incentivos que forman casi un catálogo y que van dirigidos, sobre todo, a los más jóvenes, seducidos desde marzo por ofertas como el donut gratuito de la famosa franquicia Krispy Kreme, una de las primeras firmas en recompensar a los vacunados.



UN AMPLIO CATÁLOGO



Con un reclamo similar al de este jueves, Nueva Jersey impulsa el programa "Shot and a Beer", en el que la tarjeta de vacunación otorga bebidas gratuitas en cervecerías; algunos bares del French Quarter de Nueva Orleans ponen dosis a la par que chupitos; y la marca Budweiser invita a una ronda a quienes envíen sus pruebas fotográficas de su pinchazo.



En la Gran Manzana, capital del béisbol, los Yankees y los Mets se han aliado con las autoridades para ofrecer vacunas los días de partido y además regalar la entrada, mientras que de cara al verano la ciudad estudia ofrecer dosis únicas a los turistas en las principales atracciones de la ciudad, como Times Square.



También ha generado gran expectación la propuesta de Memphis, que ha creado un sorteo de vehículos a elegir entre varios modelos de Chevrolet y Nissan entre sus residentes que participen aportando sus datos de vacunación completos.



No menos importantes, otros han optado por ofrecer dinero: en Detroit se aplica el programa del "buen vecino": tarjetas regalo de 50 dólares para quien lleve a un residente a vacunarse, mientras que el estado de Maryland propone pagar 100 dólares a sus funcionarios si se vacunan y comprometen a recibir futuras dosis extra.



PORROS POR PINCHAZOS



Y para los que prefieren relajarse de otra manera, los eventos de 'Joints for Jabs' (Porros a cambio de pinchazos) han brindado un total de 6.000 'cigarrillos de la risa' a largas colas de personas vacunadas tanto en Washington DC como Nueva York, donde ha sido aprobada recientemente la marihuana recreativa.



Adam Eidinger, cofundador de DC Marijuana Justice (DCMJ), grupo comunitario pro-cannabis que organizó dos repartos el 20 de abril (que en EEUU se escribe 4/20, el código de la marihuana) aseguró que "desde entonces se ha entregado más porros a gente vacunada que ha solicitado uno".



"Hay gente que no quería ser la primera en vacunarse y algunos quieren ser los últimos. Tener un evento con un doble mensaje político como ser pro-ciencia del cannabis y pro-ciencia de vacunas funcionó para la fiesta del 4/20 y la apertura de la disponibilidad general de las vacunas", declaró a Efe.