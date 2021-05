Reino Unido destina más fondos para fabricar nuevas vacunas contra las variantes

El Gobierno británico anunció este miércoles que destinará nuevos fondos -otros 29,3 millones de libras (33,9 millones de euros)- para acelerar la fabricación de nuevas vacunas con las que combatir las variantes emergentes del coronavirus.



Si bien los expertos sostienen que los preparados existentes protegen también frente a las nuevas variantes, como las identificadas en Kent y Suráfrica, consideran al mismo tiempo crucial seguir avanzando para luchar contra un virus que no deja de mutar.



La citada cantidad de 29,3 millones de libras es adicional a la ya comprometida por el Ejecutivo de 19,7 millones de libras (22,7 millones de euros) y con ella se impulsarán las instalaciones de los laboratorios de investigación científica de Portown Down (ubicados en el condado inglés de Wiltshire).



En un comunicado, el Ministerio de Sanidad y Cuidado Social explicó que el dinero extra irá destinado a la expansión de los citados laboratorios, en los que los científicos experimentan con nuevas vacunas para combatir las variantes.



Ese ministerio indica además que se elevará la actual capacidad semanal de llevar a cabo test de covid -actualmente 700 por semana- a 1.500 para enero de 2022, gracias a una partida previa de 20 millones de libras (23,1 millones de euros).



El Gobierno señala asimismo que con la citada suma de 29,3 millones se doblará la capacidad de llevar a cabo pruebas en muestras de variantes hasta llegar a las 3.000 semanales.



"Hemos respaldado la ciencia del Reino Unido desde el comienzo de la pandemia y esta financiación multimillonaria para unas instalaciones de última generación en Porton Down nos permitirá proteger en el futuro al país de la amenaza de nuevas variantes", apuntó Hancock en la nota.



El encargado del programa de vacunas, Nadhim Zahawi, destaca que este "ha salvado hasta la fecha miles de vidas pero es vital introducir un apoyo robusto" para el mismo en el futuro.



Está previsto que las actuales restricciones por la covid-19 se relajarán aún más a partir del próximo día 17 en Inglaterra, Escocia y Gales, mientras que Irlanda del Norte esperará a relajar las normas al día 24.