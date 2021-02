Alemania registra casi 3.900 nuevos contagios con la Covid-19 y 415 muertos

Alemania registró 3.883 nuevos contagios con coronavirus en las últimas 24 horas -frente a 3.856 el pasado martes- y 415 muertos s-528 hace una semana-, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada medianoche.



En el conjunto de Alemania la incidencia acumulada en siete días se sitúa en 60,5 nuevos casos por 100.000 habitantes, frente a 61,0 ayer y 59 el pasado martes, y las nuevas infecciones sumaron en una semana 50.302.



El factor semanal de reproducción está en 1,05, lo que implica que cada cien infectados contagian de media a otras 105 personas.



El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país el 27 de enero del año pasado suma 2.394.811 -de los cuales unos 2.207.700 son pacientes recuperados- y el de víctimas mortales con o por covid-19 asciende a 68.318.



Los casos activos ascienden actualmente a unos 118.700.



El número de pacientes con covid-19 en las unidades de cuidados intensivos ascendía el lunes a 3.060 -tres más en un día-, de los cuales 1.779 -el 58 % y 44 más respecto al lunes- necesitan respiración asistida, según datos de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI).



En un día se registraron 334 nuevos ingresos de pacientes con covid-19 en las UCI y 331 salieron de cuidados intensivos, de los cuales el 30 % (99) corresponde a fallecimientos, precisa el RKI.



Desde el 26 de diciembre, el número de personas que ya han recibido al menos la primera dosis de alguna de las tres vacunas disponibles contra la covid-19 en Alemania asciende a 3.312.351, lo que corresponde a una cuota del 4,0 %, mientras que 1.756.478 personas -un 2,1 %- ya han obtenido la segunda dosis.



LA TENDENCIA DIFICULTA REACTIVACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA



Las restricciones para contener la pandemia decretadas principios de noviembre y endurecidas a mediados de diciembre, estarán vigentes al menos hasta el 7 de marzo.



El Gobierno alemán advirtió ayer de que el desarrollo positivo de los contagios, con una clara incidencia a la baja durante las últimas semanas, no sólo se ha visto frenado sino revertido con una tendencia de nuevo ligeramente al alza y aludió a la dificultad de reactivar la vida pública en este contexto.



El diputado socialdemócrata y experto en sanidad Karl Lauterbach dijo en declaraciones que publica hoy el "Passauer Neue Presse" que "todavía no estamos en medio de la tercera ola de contagios, pero ésta ya ha comenzado y ya no se puede evitar".



Las mutaciones del coronavirus representan ya un porcentaje tan elevado de las nuevas infecciones, que desde el parón de la vida pública ya está comenzando la próxima ola, explicó.



En ese sentido, se mostró convencido de que los próximos pasos para relajar medidas tendrán que esperar.