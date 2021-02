Investigan una posible nueva cepa del coronavirus en Túnez

Científicos tunecinos investigan si se ha producido una mutación y existe una nueva variante local de la Covid-19 en el país después de detectar dos infecciones que parecen seguir un patrón distinto, informó hoy la prensa local.



Según el director del Instituto nacional Pasteur, el más prestigioso del país norteafricano, Hashemi al Wazir, los dos casos que se investigan fueron hallados por coincidencia tras numerosos exámenes en un joven asintomático y en un hombre de edad avanzada que sufrió una enfermedad crítica y murió.



Sin embargo, aún no es posible vincular la muerte del anciano, ingresado en el hospital Monji Slim de La Marsa y que en principio dio negativo en los exámenes, con la posible nueva cepa, advirtió.



Los análisis realizados hasta la fecha no han demostrado un riesgo específico para esta variante, ni en términos de síntomas ni de velocidad de propagación, agregó.



El presidente del Comité sanitario del Parlamento Tunecino, Sohail Alouni, admitió, por su parte, que los laboratorios nacionales no están capacitados en este momento para detectar nuevas variantes pero que ya se han iniciado las actuaciones necesarias para dotarse de equipos más modernos.



Hasta la fecha se han detectado tres variantes en el mundo de la Covid-19 surgida el pasado año en China: una británica, otra sudafricana y otra brasileña.



De acuerdo con los datos del ministerio tunecino de Sanidad, más de 227.000 personas se han contagiado en el país y más de 7.500 han fallecido por enfermedades asociadas al virus, la mayoría después de que abriera las fronteras el pasa