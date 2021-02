Irán estudia la propuesta europea de reunión con EE.UU. sobre el pacto nuclear

Las autoridades iraníes están estudiando una propuesta de la Unión Europea (UE) para una reunión informal entre los miembros del acuerdo nuclear y Estados Unidos con vistas a reconducir el maltrecho pacto de 2015, pero todavía no han tomado una decisión.



Este análisis coincide con la visita este domingo a Teherán del director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, quien intentará convencer a Irán para que no limite las inspecciones internacionales a sus instalaciones nucleares.



La UE, que coordina el llamado el pacto (el JCPOA, en sus siglas en inglés) quiere invitar a EE.UU. a una reunión informal con Irán y el resto de firmantes del acuerdo (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) para discutir una hoja de ruta.



"Estamos revisando la propuesta y estamos consultando con otros socios, China y Rusia, pero creemos que el regreso de EE.UU. al JCPOA y el levantamiento de las sanciones no requiere negociaciones", dijo el viceministro iraní de Exteriores y negociador nuclear, Abás Araqchí.



No obstante, el responsable persa insistió, en una entrevista con la televisión estatal anoche, en que Irán solo reconoce la existencia del 4+1, en alusión a los países que siguen en el acuerdo tras la retirada en 2018 de EE.UU.



"Si (los estadounidenses) quieren volver, levanten las sanciones y regresen al JCPOA", apostilló Araqchí, quien calificó la invitación europea al diálogo de "ambigua".



"EN PRINCIPIO NO HAY NECESIDAD DE DIÁLOGO"



A su juicio, "pueden ser necesarios arreglos prácticos y técnicos, pero en principio no hay necesidad de diálogo".



Esa es la línea que dibujó hace dos días el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, quien aseguró que el primer paso que tiene que dar EE.UU. es levantar "incondicional y eficazmente todas las sanciones", después de que Washington ofreciera reiniciar negociaciones.



En respuesta, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el Gobierno de EE.UU. no piensa levantar por el momento las sanciones: "No hay planes de adoptar medidas adicionales antes de la negociación diplomática", indicó el pasado viernes.



Ese mismo día, el presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó además que su país está dispuesto a "negociar" con Irán y el resto de países firmantes del JCPOA, pero subrayó que es necesario que también se afronten "las actividades desestabilizadoras" de Teherán en Oriente Medio.



Al respecto, Araqchí señaló que "parece que Biden y su equipo aún no han superado las tensiones internas y no han llegado a una política única para regresar al JCPOA" que, reconoció, tiene "serios oponentes dentro de EE.UU. y en la región (Israel y Arabia Saudí)".



El JCPOA limita el programa atómico iraní a cambio del alivio de las sanciones internacionales por lo que se encuentra muy debilitado desde que en 2018 EE.UU. se retiró del pacto y volvió a imponer sanciones a Teherán.



En represalia, Irán comenzó un año más tarde a reducir sus compromisos de modo gradual y planea suspender a partir del próximo día 23 la implementación voluntaria del llamado Protocolo Adicional, que permite a los inspectores del OIEA visitar sin previo aviso cualquier instalación nuclear civil o militar iraní.



Para intentar desatascar este contencioso, el director del OIEA se reunirá hoy en Teherán con el jefe de la Agencia Iraní de Energía Atómica, Alí Akbar Salehí, entre otros.



Grossi explicó en un tuit que el objetivo de su viaje es "encontrar una solución de mutuo acuerdo" y que "el OIEA pueda continuar las actividades de verificación esenciales en Irán".