EE.UU. ofrece formalmente reiniciar las negociaciones con Irán

Cargando el reproductor....

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció este jueves formalmente reiniciar las negociaciones con Irán, después de que el exmandatario Donald Trump retirará al país en 2018 del acuerdo nuclear con Teherán.



"EE.UU. aceptaría una invitación del alto representante de la Unión Europea para asistir a la reunión del grupo 5+1 e Irán para hablar de la vía diplomática sobre el programa nuclear de Irán, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado enviado a Efe.



La cadena de televisión CNN y The New York Times habían adelantado que Washington había ofrecido formalmente reiniciar las conversaciones nucleares con Irán.



Precisamente hoy, el secretario de Estado, Antony Blinken, mantuvo un encuentro telemático con tres ministros de Exteriores europeos, a quienes señaló que el acuerdo nuclear de 2015 "fue un logro clave de la diplomacia multilateral".



Blinken se reunió virtualmente con sus homólogos francés, Jean-Yves Le Drian; británico, Dominic Raab, y alemán, Heiko Maas, para hablar sobre Irán.



Durante la cita, los cuatro responsables solicitaron a la República Islámica respeto a sus compromisos sobre el enriquecimiento de uranio y que no limite las inspecciones internacionales a sus instalaciones atómicas.



Asimismo, advirtieron a Irán de que reducir la colaboración con los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) sería "peligroso", por lo que reclamaron a ese país que tenga en cuenta el impacto de una medida "tan grave".



Aparte de EE.UU. e Irán, el acuerdo de 2015 fue suscrito por la Unión Europea, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania.



Tras la retirada de Washington de ese pacto en 2018 y la reimposición por parte del Gobierno de Trump de todas las sanciones económicas a Teherán, el acuerdo se debilitó.



Irán comenzó un año más tarde a reducir sus compromisos de modo gradual y recientemente, en una clara violación de los límites de ese pacto, empezó a enriquecer uranio a una pureza del 20 % y a producir uranio metálico.



La llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, hizo confiar en una reducción de las tensiones tras haber expresado durante su campaña su deseo de reintegrar a EE.UU. al acuerdo siempre y cuando Irán volviera a cumplir sus obligaciones.



El 7 de febrero, Biden afirmó en una entrevista que no iba a levantar las sanciones a Irán a menos que dejara de enriquecer uranio.



Ese mismo día, el líder supremo iraní, Alí Jamenei, dijo que Teherán volverá al acuerdo con las potencias occidentales cuando EE.UU. levante las sanciones.