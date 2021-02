El Ejército birmano persigue a famosos y funcionarios por apoyar las protestas

Cargando el reproductor....

Once funcionarios del ministerio de Exteriores de Birmania fueron detenidos durante la madrugada, informaron a Efe fuentes del departamento, mientras la junta militar ha emitido ordenes de arresto contra seis famosos por incitar a las movilizaciones contra el golpe de Estado.



La detención de los funcionarios se produjo a las 4.30 AM (22.00 GMT del miércoles) bajo la acusación de unirse al movimiento de desobediencia civil surgido tras el levantamiento militar del 1 de febrero, informó una fuente del ministerio de Exteriores a Efe.



Los funcionarios de bajo rango se encontraban escondidos en domicilios facilitados por una asociación filantrópica en la capital Naypidó.



Una de bazas más efectivas del movimiento de desobediencia civil contra el golpe están siendo la huelgas iniciadas por los trabajadores del sector de la sanidad y que están siguiendo muchos funcionarios, lo que está paralizando la Administración.



Las autoridades militares, que ejecutaron un golpe de Estado el pasado 1 de febrero, anunciaron además que se han emitido ordenes de arresto contra varios directores y actores birmanos que supuestamente han apoyado los movimientos de protesta contra la junta militar.



Entre ellos se encuentran varios populares actores como Lu Min, Zin Wine, Pyay Ti Oo , el director Na Gyi y el cantante Anegga, informó el miércoles el Ejército en su agencia de noticias True News.



El directo Na Gyi, escribió hoy en u página de Facebook "No vamos a parar hasta que el DICTACTOR caiga!!!.



Las detenciones con motivaciones políticas desde el levantamiento militar ascendía este miércoles a 495 personas, según los últimos datos de recopilados por Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).



Se espera que Birmania viva este jueves un jornada más de protestas después de que la víspera las manifestaciones multitudinarias volvieran a las calles del país con decenas de miles de personas que protestaron contra la junta militar y pidieron la liberación de la líder electa Aung San Suu Kyi y el resto de miembros del Gobierno detenidos durante el golpe.



Como parte de las protestas, varios portales gubernamentales, entre ellos el Banco Central, la televisión pública MRTV o la agencia True News, se encuentran este jueves inactivos por el ataque de un grupo de "hackers".



La junta militar justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre en los que la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, arrasó, como ya hizo en 2015.