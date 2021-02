América suma más países con vacunas y Perú abre la puerta de la corrupción

Colombia y Venezuela se sumaron a la lista de países que ya gozan de vacunas contra la covid-19 en América, al recibir sus primeras dosis, mientras que en Perú salió a la luz un reparto corrupto de vacunas a políticos que ahondó la desconfianza en sus instituciones.



Con la llegada de los lotes de Pfizer y la rusa Sputnik V en los dos países, respectivamente, el continente sigue ganando terreno a la covid -aunque a ritmos desiguales- en un momento en que el panorama global da motivos para el optimismo.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este lunes que los contagios globales de covid-19 se han reducido a la mitad desde principios de 2021, desde cinco millones en la primera semana de enero hasta 2,6 millones en los pasados siete días.



A pesar de la disminución de casos, el mundo llegó este lunes a los 109.067.558 contagios acumulados y roza casi las 2,5 millones de muertes, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.



27 MILLONES DE INFECTADOS EN EE.UU.



En cifras absolutas, Estados Unidos sigue como el país más golpeado en el mundo, con casi 28 millones de contagios y 486.106 fallecidos, seguido en la incidencia por India, con unos 11 millones de positivos confirmados y alrededor de 155.000 fallecidos.



En cuanto a víctimas mortales de la enfermedad, sin embargo, Brasil ocupa el segundo puesto mundial, con 239.245 decesos, mientras que los casos en el gigante suramericano ascienden a 9.834.513 millones.



En América Latina, Colombia alcanza los 2.195.039 positivos, y suma 60.000 fallecidos, seguido de Argentina (2.025.798), con unas 50.000 muertes, y México (muy cerca de los 2 millones) con 175.000 defunciones.



50.000 PRIMERAS DOSIS PARA COLOMBIA



Un primer lote de 50.000 vacunas de Pfizer, del total de 61,5 millones adquiridas por el Gobierno colombiano, llegó hoy al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, donde la carga fue recibida por el presidente Iván Duque y su ministro de Salud, Fernando Ruiz.



Estas primeras vacunas fueron fabricadas en Bélgica y su aplicación comenzará esta semana a personal sanitario de primera línea de lucha contra la covid-19.



A su vez, Venezuela recibió el sábado sus primeras dosis, con 100.000 vacunas de la rusa Sputnik V, en un avión procedente de Moscú de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, como parte del contrato establecido entre Venezuela y Rusia por diez millones de dosis.



Como Colombia, el país caribeño empezará a inmunizar a personal de la salud, para seguir con los maestros y después con miembros de Somos Venezuela, un movimiento gubernamental que distribuye ayudas y hace proselitismo político en el país.



Las dos naciones se unen así a los países americanos con inmunizantes como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá y Perú; con una llegada tardía que les ha costado a los dos gobiernos críticas desde la oposición.



En América Latina; Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, R.Dominicana y Haití todavía no tienen vacunas.



LA CORRUPCIÓN



Los ciudadanos despertaron hoy en Perú con un motivo más para el descontento con el Gobierno, luego de que saliera a la luz que el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y su mujer recibieron en secreto y “de cortesía” vacunas de Sinopharm.



El escándalo implica también a varios altos funcionarios peruanos, lo que abre una nueva crisis política y ha levantado profundas dudas sobre todo el proceso de experimentación y aprobación de la vacuna en el país.



Las inoculaciones se produjeron en secreto, entre septiembre y enero pasado, con dosis del estudio que se hacía con la vacuna de Sinopharm en el país andino.



MÉXICO AVANZA DE FASE Y CHILE VA ADELANTE



México arrancó la vacunación para mayores de 60 años en todo el país, priorizando las poblaciones más pobres, en una reactivación del plan de inmunización propiciada por la llegada del primer cargamento de AstraZeneca y en la que se sucedieron las largas filas y algunos obstáculos logísticos.



“Ya comenzamos el plan de vacunación a partir de hoy y ya no vamos a detenerlo, vamos hacia adelante, a vacunar a todo el pueblo”, celebró el presidente, Andrés Manuel López Obrador, espoleado por las 870.000 vacunas de AstraZeneca llegadas desde India y por los nuevos cargamentos de Pfizer que aterrizarán esta semana.



Hasta este lunes se habían aplicado 726.313 vacunas contra la covid-19 en todo México, todas de Pfizer, y solo 86.198 personas habían recibido las dos inyecciones necesarias para la inmunidad.



En un ejemplo para el resto de países, cerca de 2 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19 en Chile, lo que supone una de las tasas por cada 100 habitantes más altas en el mundo y que se alcanza cuando la segunda ola parece estabilizarse.



Chile, que ya ha aprobado las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac y se encuentra estudiando otras inyecciones, es líder indiscutible de la vacunación en Latinoamérica, pues administra 9,94 por cada 100 habitantes, según datos hasta el 14 de febrero del registro Our World in Data, de la Universidad de Oxford.



Río de Janeiro, por otra parte, suspenderá provisionalmente a partir del miércoles su campaña de inmunización por falta de vacunas, anunció el alcalde de la segunda mayor urbe de Brasil, Eduardo Paes.



La suspensión de la campaña de vacunación se produce en momentos en que Brasil enfrenta una segunda ola de la pandemia más virulenta y cuando el promedio de muertes en los últimos catorce días se mantiene por encima de las 1.050 diarias por séptimo día consecutivo, algo que no ocurrió ni el pico de la primera ola.



CARNAVALES EN DIFERIDO



El inicio de la semana y la llegada de nuevas vacunas dejaron atrás el sinsabor obligado de miles de latinoamericanos que se quedaron sin celebrar el carnaval. Brasil, por primera vez en 180 años no tuvo su icónica fiesta, que fue cancelada para evitar una mayor propagación del virus. Le siguieron Bolivia, Argentina o Colombia, con eventos virtuales.



Aunque la mayoría defendió las medidas, Nicolás Maduro instó a la ciudadanía a participar en comparsas durante el carnaval. Según el sistema de cuarentena establecido por el mandatario, que consiste en 7 días de cierre seguidos de otros tantos de flexibilización parcial, esta semana debería ser de restricción, pero, con motivo de la celebración del carnaval, el Gobierno amplió hasta el miércoles, día 17, la apertura.