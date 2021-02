Israel no autoriza la entrada de las primeras vacunas en la bloqueada Gaza

Israel no autorizó hoy la entrada de las primeras vacunas contra la COVID-19 a la bloqueada Franja de Gaza, denunció la Autoridad Nacional Palestina (ANP), quien hizo el envío.



"Las autoridades de ocupación israelíes impidieron hoy el acceso de vacunas contra el coronavirus" al enclave, que intentó mandar la ANP como una primera remesa de 2.000 dosis de las 10.000 que recibió de Rusia, informó el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado.



Su ministra, Mai al Kaila, tachó esta medida de "arbitraria" y "contraria a todas las normas, leyes y acuerdos internacionales".



Gaza tenía previsto recibir las dosis ayer, y el envío se retrasó hasta este lunes, con un primer lote de la vacuna rusa Sputnik para ser administrada a parte de su personal sanitario, pero su acceso queda pendiente de la aprobación del Gobierno israelí.



El Ejecutivo no tomó aún una decisión definitiva sobre si permitir o no su entrada, concretaron fuentes oficiales israelíes a Efe.



Durante el día, el Comité parlamentario de Asuntos Exteriores y Defensa debatió sobre el asunto, y los diputados que lo integran se mostraron divididos sobre si apoyar o no que se entreguen las dosis.



La decisión depende del Ejecutivo y algunos miembros de la comisión pidieron que se condicione su acceso a cambio de negociar el retorno de dos civiles israelíes capturados y de los cuerpos de dos soldados muertos en la Guerra de 2014, retenidos desde entonces en el enclave, que gobierna de facto el movimiento islamista Hamás.



La ANP, con base en Cisjordania, recibió el 4 de febrero unas 10.000 dosis de la vacuna rusa y hoy envió la primera remesa a Gaza, separada territorialmente, con dos millones de habitantes y bajo bloqueo israelí desde 2007.



Hasta ahora Cisjordania, con más de tres millones de palestinos, solo ha recibido 2.000 dosis de Israel y las donadas por Rusia, que comenzó a inocular en personal sanitario con vistas a comenzar una campaña entre la población a mediados de febrero.



Pero la inoculación masiva "se retrasará" a una fecha posterior aún no determinada, tras una nueva demora en la llegada de las vacunas, anunció hoy el primer ministro palestino, Mohamed Shtayeh.



La autoridades palestinas esperan 37.000 dosis del mecanismo gratuito de COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que deberían llegar en las próximas dos semanas.



Además, la ANP anunció un acuerdo con la empresa británica AstraZeneca para recibir dos millones de vacunas.



El nuevo enviado de la ONU para Oriente Medio, Tor Wennesland, ha pedido a Israel que "contribuya a la disponibilidad de vacunas contra la COVID-19" en los territorios palestinos, algo que dijo está en línea con sus obligaciones bajo la ley internacional.



Diversas organizaciones internacionales y ONG locales han exigido a Israel responsabilidad como "potencia ocupante" en la vacunación de la población palestina.