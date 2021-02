El Centro Europeo de Prevención pide más restricciones por las cepas de la covid

El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) estableció este lunes como "muy elevado" el riesgo actual que supone en el continente la propagación de las variantes más contagiosas de la covid e instó a mantener y endurecer las restricciones.



En su última evaluación de riesgos para Europa, pidió además tener en cuenta la creciente "fatiga pandémica", evaluar el coste del cierre de colegios y acelerar la vacunación de los grupos prioritarios. Receló además del llamado "pasaporte covid", que permitiría a los vacunados volver a viajar.



El ECDC advierte en el documento de que "el riesgo asociado a la propagación de las variantes del Sars-CoV2 en la Unión Europea/Área Económica Europea (UE/EEA) está actualmente considerado como elevado/muy elevado para el conjunto de la población y muy elevado para individuos vulnerables".



Estos riesgos se derivan de la "mayor transmisibilidad" constatada en las mutaciones B.1.1.7 (detectada en Reino Unido), B.1.351 (detectada en Suráfrica) y P.1 (detectada en Brasil), el peligro de que "incrementen la gravedad de la enfermedad" y la posibilidad de que resten efectividad, "total o parcialmente", a las vacunas ya autorizadas.



"Estudios con modelos muestran que a menos de que las intervenciones no farmacéuticas (restricciones) se mantengan o incluso se endurezcan, se puede anticipar un aumento significativo de los casos y las muertes relacionadas con la covid en los próximos meses", aseguró en un comunicado la directora del ECDC, Andrea Ammon.



MANTENER LAS RESTRICCIONES ES "ESENCIAL"



La implementación eficiente y el refuerzo de las restricciones a la vida pública y la actividad económica para reducir los contactos interpersonales sigue siendo "esencial", a su juicio.



El centro recomendó a los países miembros que sigan aumentando su capacidad de secuenciación para detectar el porcentaje de estas variantes más contagiosas del total de casos positivos por coronavirus.



El texto advirtió frente al aumento de la "fatiga pandémica", entendida como la "desmotivación a seguir las medidas de protección recomendadas", y apuntó que, si no se afronta, podría llevar a "nuevas olas de infecciones" y un mayor "descontento" social.



Con respecto al cierre de colegios, consideró que deben ser "el último recurso", estructurarse en base a la edad de los estudiantes (de mayores a menores) e implementarse solamente si la introducción en los centros de medidas de distanciamiento y seguridad no es suficiente.



Mostró sus dudas con respecto a los llamados "pasaporte covid", propuestos por el sector turístico y algunos países para permitir que las personas ya vacunadas pueda viajar, por las "insuficientes evidencias sobre la eficacia de las vacunas en la reducción de la transmisión" de virus.



El ECDC matizó sin embargo que "apoya los certificados de vacunación" que documenten quiénes han sido inmunizados, cuándo y con qué fórmula, pero exclusivamente con "fines médicos".



Además, el centro abogó por reforzar otras medidas como la realización de test, el trazado de las cadenas de contagios, el aislamiento de los positivos y las cuarentenas para sus contactos. También apoyó el uso de mascarillas en espacios cerrados y en abiertos concurridos, y pidió evitar todo viaje no esencial.



Solicitó asimismo a los países miembros "acelerar el ritmo de vacunación de los grupos de alto riesgo", como son las personas mayores y el personal sanitario.