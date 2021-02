Al menos 6 muertos en ataques atribuidos a Israel cerca de Damasco

Al menos seis personas murieron este lunes en un ataque atribuido a Israel contra posiciones iraníes en las cercanías de la capital la capital siria, Damasco, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



Los misiles israelíes atacaron un cuartel general en las montañas que rodean la carretera Damasco-Beirut, conocida como la antigua carretera de Beirut, donde hay almacenes de armas y misiles pertenecientes a los iraníes y las milicias leales en un bombardeo que duró una media hora, dijo la ONG, cuya sede está en el Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno.



Según el Observatorio, las seis personas que perecieron no son sirios, aunque no detalló su nacionalidad.



El bombardeo atribuido a Israel comenzó a la 1:18 hora local (23:18 GMT del domingo), de acuerdo con la agencia oficial de noticias siria SANA.



La fuente indicó que las defensas antiaéreas del Ejército sirio respondieron al ataque y derribaron "la mayoría de los misiles enemigos de Israel" que tuvo como objetivo "los alrededores de Damasco".



Sin embargo, no ofreció más detalles sobre los misiles que impactaron y si hubo víctimas.



Hasta el momento, Israel no ha reaccionado ante esta información.



El pasado enero, otro ataque israelí en la provincia oriental de Deir al Zur causó la muerte de al menos 57 soldados gubernamentales y milicianos proiraníes en el ataque más mortífero de Israel contra Siria, según el Observatorio.



Israel ataca a menudo objetivos del Ejército sirio y las milicias chiíes libanesas o iraníes aliadas a él, causando a veces bajas entre sus filas, aunque generalmente no se suele pronunciar públicamente sobre ello.



Las autoridades israelíes consideran que la presencia allí de fuerzas de Irán o afines a su archienemigo, así como milicianos de su rival libanés, Hizbulá, representa una amenaza para su seguridad.