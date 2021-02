Angela Merkel dice que su objetivo es levantar restricciones, aunque no da fecha

Cargando el reproductor....

La canciller alemana, Angela Merkel, aseguró hoy que el objetivo del Gobierno es levantar las restricciones para contener la pandemia cuando éstas ya no estén justificadas, aunque no precisó fechas para ello.



"Todas las medidas se han decidido en base a las normas de nuestra democracia, lo que lo hace legítimo. Pero sé muy bien que como democracia estamos obligados también a no mantener estas restricciones en pie un día más de lo necesario y de levantarlas cuando ya no estén justificadas" dijo.



En su declaración ante el Bundestag para explicar la decisión de prolongar las restricciones hasta el 7 de marzo, tomada el miércoles, Merkel indicó que las escuelas podrán volver gradualmente a la presencialidad antes de esa fecha, de acuerdo a los criterios de cada "Land", y las peluquerías podrán reabrir a partir del día 1.



La canciller destacó que hay "buenas perspectivas" para que el 1 de marzo la incidencia acumulada en siete días haya bajado de los 64,2 nuevos casos por cada 100.000 de hoy hasta los 50, nivel que se considera necesario para poder volver a rastrear todas las cadenas de contagio.



Para la reapertura de comercios no esenciales, museos y servicios que requieren un contacto físico prolongado, el nuevo criterio marco consensuado con los poderes regionales se sitúa en una incidencia no superior a 35, una perspectiva que calificó de "correcta e importante".



En una próxima fase de relajación de las restricciones se hablará sobre aquellas que afectan a los contactos en el espacio privado, a los cursos superiores en centros educativos, al deporte en grupo y al ocio, a la restauración y a los hoteles.



"Será un proceso gradual, aunque hoy todavía no se puede decir cuál será la incidencia con la que podamos hacer según qué cosas" sin correr el riesgo de volver a caer en un crecimiento exponencial de nuevos contagios y de "una tercera gran ola" si se imponen las nuevas variantes del virus, más infecciosas, precisó.



Se mostró convencida, asimismo, de que "abrir para volver a cerrar" no aporta más previsibilidad a los ciudadanos que esperar unos días para poder garantizar que se pueden relajar medidas en un proceso continuado.