Costa Rica y Sao Paulo abren colegios y la vacuna gana terreno en América

La pandemia sigue sumando contagios y fallecidos en América, pero en medio de la tragedia, la ilusión y el alboroto llenaron este lunes las clases de Sao Paulo y Costa Rica con la vuelta al colegio de miles de niños tras casi un año de educación virtual.



Mientras, el mundo llegó hoy a 2.322.611 millones de muertes y 106.395.021 de contagiados por covid-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, aunque en América Latina, algunos países como Chile o Colombia presentan una tendencia a la baja tras una segunda ola devastadora.



EE.UU. SIGUE COMO EL MÁS GOLPEADO EN EL MUNDO



En cifras absolutas, Estados Unidos sigue como el país más golpeado, con 27 millones de contagios y 464.372 fallecidos, seguido en la incidencia por India, con casi 11 millones de positivos confirmados y 155.080 fallecidos.



En cuanto a víctimas mortales de la enfermedad, sin embargo, Brasil ocupa el segundo puesto mundial, con 231.534 decesos, mientras que los casos en el gigante suramericano ascienden a 9.524.640 millones.



En América Latina, Colombia alcanza los 2.157.216 positivos, y suma casi 56.000 fallecidos, seguido de Argentina (1.980.347), con 49.171 muertes, y México (1.932.145) con 166.200.



VUELTA A CLASE GRADUAL



La rutina de millones de menores de América Latina quedó afectada por la pandemia: el 97 % de los estudiantes de la región se vieron privados de su escolaridad normal, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). La brecha de la desigualdad aumentó con las familias con menos ingresos sin poder acceder a internet.



Brasil acortó hoy esa distancia al empezar a retomar las clases presenciales en Sao Paulo después de casi un año suspendidas y 5,5 millones de niños y adolescentes sin acceso a la educación en 2020. En el gigante suramericano, casi el 40 % de los estudiantes de escuelas públicas urbanas no tiene computador ni tableta en casa, según una encuesta divulgada a mediados del año pasado.



En la misma línea, Nueva York anunció que los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado de sus escuelas públicas retomarán las clases presenciales el próximo 25 de febrero.



A diferencia de la mayoría de jóvenes latinoamericanos, los alumnos neoyorquinos ya habían regresado a clase el año pasado, pero se vieron forzados otra vez a la virtualidad en noviembre por un aumento de los contagios.



A los jóvenes de las dos ciudades se les unieron hoy 2 millones de estudiantes de Costa Rica que empezaron el curso lectivo 2021 en los centros educativos públicos del país, también de forma mixta.



La apertura no ha quedado exenta de polémica, con sindicatos de profesores en huelga tanto en Brasil como en Costa Rica. En este último país piden que el Gobierno incluya a los docentes en los primeros grupos prioritarios de la vacunación contra la covid-19.



En Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, arrancaron este lunes los operativos para testear a todo el personal docente y no docente de nivel inicial, primario y secundario antes del regreso a las clases, previsto para el próximo 17 de febrero.



PERÚ ESTRENA LA VACUNA



Bajo una enorme expectación llegaron el domingo a Perú las primeras 300.000 vacunas de la china Sinopharm, un pequeño lote que ha supuesto una inyección de esperanza para el país, sumido en la segunda ola de la pandemia, y también para su Gobierno, desgastado por las críticas ante el retraso de este envío. El presidente, Francisco Sagasti, será el primer ciudadano del país en recibirla.



Con esta nueva entrega, China sigue ganando terreno en América Latina e incluso llega ahora a los sitios más remotos. En la chilena Isla de Pascua, en el Pacífico y a gran distancia del continente, las 1.200 dosis del laboratorio chino Sinovac entregadas la semana pasada permitirán inmunizar a sus más de 8.000 habitantes.



Siguiendo otra estrategia, Brasil inició el sábado la producción de unos 8,6 millones de dosis de la china Sinovac y recibió insumos para fabricar otros 2,8 millones más de la fórmula de AstraZeneca y la Universidad de Oxford.



La vacuna rusa, la Sputnik V, por otra parte, se afianza en Bolivia, donde algunos departamentos del país como Santa Cruz han adelantado que este lunes culminarán con la primera dosis para el personal médico en primera línea que trata a los enfermos más graves con la covid-19.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy que en los próximos días llegarán a México un millón de vacunas de AstraZeneca desde la India. La noticia la dio en su esperada aparición tras dos semanas aislado por dar positivo de covid-19. Pasar por la enfermedad parece que no ha hecho cambiar ni un ápice su polémica visión sobre la pandemia: seguirá sin usar mascarilla y retomará sus giras por todo el país.



DISMINUYEN LOS CASOS EN CHILE Y COLOMBIA



Los casos que explosionaron tras las Navidades en el continente parecen disminuir en Chile, sumido desde hace dos meses en una segunda ola de la pandemia. Las autoridades sanitarias anunciaron una leve mejoría en la última semana con una reducción en el número de casos nuevos diarios del 11 %.



Colombia sigue también una tendencia a la baja, con 6.009 nuevos casos el domingo, la cifra más baja en dos meses, aunque las muertes no parecen mejorar del todo.



La situación es dramática en Honduras, donde la pandemia sigue siendo alarmante, sin que su población tenga certeza de cuándo llegarán las vacunas, en medio de la segunda ola y con 154.568 casos acumulados y 3.721 fallecidos por la enfermedad, según el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



Por otra parte, Toronto (Canadá) detectó los primeros casos de las variantes de Brasil y Sudáfrica del coronavirus y advirtió que puede ser el inicio de "una nueva pandemia" al mismo tiempo que varias provincias de Canadá empezaron a relajar las restricciones impuestas desde finales de 2020.