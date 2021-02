El Gobierno británico pide a la población que confíe en la vacuna de AstraZeneca

El Gobierno británico pidió este lunes a la población que confíe en el programa de inmunización puesto en marcha en el Reino Unido, después de que unos estudios preliminares indicasen que la vacuna de Oxford/AstraZeneca ofrece una protección limitada frente a la variante sudafricana del coronavirus.



La investigación, adelantada el fin de semana por los medios y que ha estado a cargo de expertos de la Universidad de Oxford y la sudafricana de Witwatersrand, mostró que el preparado reduce "significativamente" su efectividad ante esa mutación.



No obstante, el ministro británico de las Vacunas, Nadhim Zahawi, señaló este lunes en un artículo en el periódico "The Daily Telegraph" que las vacunas que se están utilizando en el Reino Unido -la de AstraZeneca y la de Pfizer- responden bien ante la cepa británica que circula actualmente en el Reino Unido.



El ministro añadió que los científicos británicos están trabajando para mejorar los preparados y conseguir que ofrezcan protección contra las nuevas variantes del coronavirus.



"Es correcto y necesario prepararse para el despliegue de una vacuna actualizada, (pero) podemos tener confianza en el actual plan (de inmunización) y la protección que nos facilitará a todos frente a esta terrible enfermedad", escribió Zahawi.



Agregó que, aún si una vacuna resulta menos efectiva en evitar la infección, puede tener resultados a la hora de reducir la posibilidad de que una persona enferme de gravedad.



"Esto es de vital importancia para proteger el sistema sanitario", insistió el ministro.



El Gobierno no descarta, según Zahawi, que la población reciba este otoño un refuerzo de la vacuna (una tercera dosis) y que, después, sea necesario vacunarse cada año contra el coronavirus, similar a lo que se hace anualmente con la vacuna contra la gripe.



En el Reino Unido se han detectado más de un centenar de casos de infecciones por la variante de Sudáfrica.



Un portavoz de AstraZeneca aclaró el fin de semana a medios locales que los resultados preliminares han mostrado una eficacia limitada frente a la enfermedad leve y moderada ocasionada principalmente por la variante sudafricana B.1.351.



En el Reino Unido más de 12 millones de personas han recibido ya la primera dosis de una vacuna contra el coronavirus.