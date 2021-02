Biden está en contra de que Trump siga recibiendo informes de inteligencia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se opuso este viernes a que su antecesor, Donald Trump, siga recibiendo informes de inteligencia del Gobierno por su condición de expresidente.



Preguntado durante una entrevista con la cadena CBS si creía que Trump debía seguir recibiendo estos informes, Biden respondió: "creo que no".



"Simplemente creo que no hay necesidad de que él reciba informes de inteligencia. ¿Qué le aporta a él darle un informe de inteligencia? ¿Qué impacto tiene en absoluto, aparte del hecho de que podría irse de la lengua y decir algo?", aseguró Biden.



Preguntado de nuevo sobre sus temores en caso de que Trump siga teniendo acceso a este tipo de información confidencial, el presidente dijo: "prefiero no especular en voz alta".



Por tradición y como una deferencia, los expresidentes de Estados Unidos tienen acceso a informes de inteligencia una vez abandonan el cargo, pero la Casa Blanca tiene la última palabra sobre si Trump deba recibirlos o no.



En la misma entrevista, Biden habló del nuevo rescate económico por valor de 1,9 billones de dólares que los demócratas están tratando de aprobar en el Congreso sin la colaboración de la oposición.



El presidente confesó que la subida del salario mínimo federal a 15 dólares que incluye el plan posiblemente no termine aprobándose dado que no tiene suficiente apoyo.



Mientras para la mayoría del paquete tan solo requiere mayoría simple en el Senado (50 votos), para la subida del salario mínimo son necesarios 60.



Sobre los pagos directos a ciudadanos por valor de 1.400 dólares también incluidos en el rescate, Biden dijo que la Casa Blanca todavía está estudiando quién deba recibirlos.



Mientras los dos pagos directos anteriores con Trump en la Casa Blanca se destinaron a personas con ingresos anuales menores a 75.000 dólares, esta vez el listón puede quedar en 50.000 por la presión de los demócratas más conservadores, como el senador Joe Manchin.