El líder de Al Qaeda en Yemen fue arrestado en octubre, según la ONU

El líder de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), la filial en Yemen de la red terrorista, Jaled Batarfi, fue detenido el pasado mes de octubre, según han desvelado expertos de la ONU en un nuevo informe.



Batarfi, según el documento, fue arrestado en “una operación en la ciudad de Ghayda (provincia de Al-Mahra)”, en Yemen, en la que además murió también el segundo en el mando, Saad Atef al Awlaqi.



Se trata de la primera confirmación oficial de la detención de Batarfi, de la que hasta ahora había algunas noticias sin confirmar que aseguraban que el presunto líder terrorista fue arrestado por fuerzas yemeníes y entregado a Arabia Saudí, país del que es originario.



Preguntado al respecto, el portavoz de la ONU Stéphane Dujarric dijo este viernes no tener más información que la incluida en el informe de sus expertos.



Batarfi fue nombrado jefe de AQPA tras la muerte del anterior líder, Qasem al Rimi, asesinado en Yemen en enero de 2020 por un dron estadounidense.



Al Rimi lideraba la rama de Al Qaeda en el Yemen desde mediados de 2015 tras la muerte de su antecesor, Naser al Wahishi, muerto también en un ataque de un avión no tripulado estadounidense.



Washington le había incluido en su lista de terroristas en mayo de 2010 y, hasta el momento que anunció su muerte, ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por su captura.



Batarfi, quien le sucedió, es una figura destacada dentro de la red terrorista Al Qaeda y fue la mano derecha de Al Rimi en Yemen.



El último informe de los expertos de la ONU, que analizan regularmente la amenaza planteada por los terroristas de Al Qaeda y el Estado Islámico (EI), advierte entre otras cosas de la posibilidad de que los ataques yihadistas se disparen una vez que se levanten las restricciones al movimiento impuestas por la pandemia.



Naciones Unidas avisa de que el EI buscará volver a las “noticias” con una oleada de violencia y considera que, durante estos meses de confinamientos, el grupo puede haber logrado reclutar a más combatientes a través de internet que aún no habrían sido detectados por las autoridades.