El Reino Unido supera los 10 millones de personas con la primera dosis de la vacuna

El Reino Unido ha superado los 10 millones de personas que han recibido al menos la primera dosis de una vacuna contra el coronavirus, anunció este miércoles el primer ministro británico, Boris Johnson.



El jefe de Gobierno recalcó que cada vez hay más pruebas que apuntan a que las actuales vacunas logran "reducir las muertes" y minimizar las complicaciones "graves" del coronavirus en todas las variantes del patógeno que se han analizado.



"Estas vacunas no nos harán invulnerables. Ninguna vacuna ha logrado nunca ofrecer el cien por cien de la protección a todo el mundo", sostuvo Johnson en una rueda de prensa desde su despacho y residencia oficial de Downing Street.



El Gobierno británico ha decidido retrasar la segunda dosis de la vacuna hasta doce semanas después de la primera a fin de maximizar el número de personas que tienen cierta inmunidad cuanto antes.



El primer ministro subrayó los resultados de un estudio preliminar de la Universidad de Oxford que sugieren que la vacuna de AstraZeneca es efectiva en un 76 % durante los tres meses posteriores a la primera dosis.



SIGNOS DE "ESPERANZA"



Johnson destacó asimismo que las últimas cifras sobre la evolución de la pandemia en el Reino Unido ofrecen algunos signos de "esperanza", si bien recalcó que los niveles de contagio son todavía "alarmantemente elevados".



El Gobierno informó hoy de 19.202 nuevos contagios, por encima de los 16.840 que se comunicaron ayer, y 1.322 fallecidos por covid-19.



En los últimos siete días, sin embargo, el nivel de nuevas infecciones se ha reducido un 25,1 % y las muertes un 13,4 %.



También ha comenzado a descender la ocupación en los hospitales británicos, donde permanecen ingresadas 32.851 personas, frente a las 39.219 que llegaron a estar internadas el pasado 19 de enero.



A partir de esos datos, el consejero médico para Inglaterra, Chris Whitty, aseguró que el conjunto del Reino Unido ha superado el pico de la presente oleada de la pandemia.



"Eso no quiere decir que nunca vayamos a tener otro pico. Pero en este momento, siempre que la gente siga cumpliendo las reglas, nos encontramos en una pendiente descendente de casos", señaló.



DESESCALADA GRADUAL



A pesar de la ligera mejora de las cifras, Johnson descartó relajar inmediatamente algunas de las restricciones que impuso a principios de enero en Inglaterra, donde se pide a la población que no abandone su casa si no es por motivos esenciales.



"Entiendo que hay gente que quiere que lo hagamos rápidamente. Comprendo esa urgencia, pero lo que no quiero, ahora que estamos progresando con las vacunas, es que nos veamos forzados a retroceder. Hay que ser cautos", afirmó el jefe de Gobierno.



Aseguró que a partir del 15 de febrero, cuando prevé haber inoculado una primera dosis de la vacuna a los 15 millones de personas más vulnerables del país, su Gobierno comenzará a analizar los datos sobre la eficacia de ese programa de inmunización.



Con ese análisis, espera publicar a partir del 22 de febrero una hoja de ruta para la desescalada que, según ha avanzado, anticipa el comienzo de la reapertura de los colegios el 8 de marzo.