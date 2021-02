Francia supera los 76.000 muertos por covid y aumentan las hospitalizaciones

Francia superó oficialmente este domingo el listón de los 76.000 muertos por coronavirus, con 195 en los hospitales en el último día, mientras crece el número de personas internadas por la enfermedad y el de las que están siendo tratadas en las unidades de cuidados intensivos.



Esos 195 muertos en los hospitales son menos que los 242 comunicados el sábado y menos que los de las jornadas precedentes. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que las autoridades sanitarias solo transmiten los fallecimientos en las residencias dos días a la semana, los martes y los viernes.



En total, han perdido la vida en los hospitales a causa de la covid 53.354 personas, a las que hay que sumar 22.703 en residencias.



En su página internet dedicada a las estadísticas de la pandemia, el Gobierno indicó que en las últimas 24 horas se confirmaron 19.235 nuevos contagios (habían sido 24.392 la víspera), una cifra inferior a la media desde hace varias semanas, que está algo por encima de los 20.000 diarios.



Desde el comienzo de los registros hace ahora un año, se han contabilizado 3.197.114 casos de covid en Francia.



Por lo que respecta a la situación en los hospitales, el número de enfermos volvió a incrementarse hoy, después de un ligero descenso ayer. En concreto, pasaron a ser 27.613, lo que significa 331 más en un día.



La evolución fue también parecida en las unidades de cuidados intensivos, con 45 enfermos adicionales, 3.158 en total.



Francia aplica desde hoy un endurecimiento a las restricciones para luchar contra la propagación de la epidemia, con un cierre casi absoluto de las fronteras a los viajes con países que no pertenecen al Espacio Económico Europeo (EEE), salvo que se pueda justificar un "motivo imperioso".



También se ha endurecido el protocolo en los desplazamientos desde otros países del EEE (entre los que están los de la Unión Europea), ya que ahora es necesario tener un test PCR negativo para entrar a Francia no solo por vía aérea o marítima como ya ocurría desde hace una semana, sino también por carretera o por ferrocarril.



Igualmente se han clausurado por tiempo indefinido las galerías comerciales de más de 20.000 metros cuadrados (cerca de 400 en todo el país), aunque podrán seguir abriendo allí las tiendas de alimentos (incluidos los supermercados) y las farmacias.



El Ejecutivo espera que estas nuevas medidas, sumadas a las que ya estaban en vigor, como el toque de queda nocturno entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, permitan evitar una escalada en los contagios y no tener que recurrir a un tercer confinamiento, al menos no de forma inmediata.



El ministro de Interior, Gérald Darmanin, se desplazó a última hora de esta tarde al peaje de Buchelay, a una cincuentena de kilómetros de París, para comprobar allí el funcionamiento de los controles que realizaban las fuerzas del orden para garantizar que se cumple el toque de queda desde las 6 de la tarde.



Darmanin afirmó, en declaraciones a los medios, que se han dado consignas de "firmeza" a los agentes y contó que solo en la jornada del sábado hubo 65.000 controles que dieron lugar a 5.000 multas.



Desde que el 16 de enero se puso en vigor en todo el país el toque de queda a las 6 de la tarde (antes de esa fecha comenzaba a las 8) se han llevado a cabo más de 600.000 de esos controles.