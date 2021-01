Alemania recomienda la vacuna de AstraZeneca solo para menores de 65

La Comisión de Vacunación alemana recomienda, en un informe no definitivo difundido este jueves, limitar a menores de 65 años el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, que podría ser aprobada mañana por la Agencia de Medicamentos Europea (EMA).



"No hay de momento datos suficientes para juzgar la efectividad de la vacuna en mayores de 65 años", según la versión del informe de la Comisión de Vacunación del que informaron medios locales.



El ministro de Sanidad, Jens Spahn, matizó tras divulgarse esa opinión que la recomendación de la comisión sobre AstraZeneca no es definitiva, sino sólo una propuesta provisional.



Agregó que la decisión final se tomará solamente una vez que la EMA se pronuncie positivamente sobre la vacuna de AstraZeneca y que la Comisión Europea la autorice.



La vacuna de AstraZeneca todavía no tiene la aprobación europea pero se espera que pueda conseguirla mañana.



En el caso de que se confirmara la recomendación del organismo alemán podría emplearse la vacuna de manera prioritaria con personal médico y sanitario o para personas de entre 60 y 65 años, avanzan medios alemanes.



En una evaluación provisional publicada en diciembre en la revista "The Lancet" de un estudio con 11.636 personas se comprobó que la vacuna de AstraZeneca tenía una efectividad de entre el 60 y 90 % aunque el fabricante indica que la efectividad ronda el 70 %.



No obstante, la gran mayoría de personas que participaron en el estudio tenían un máximo de 55 años y solo un pequeño grupo, un 8 %, pertenecía la franja de edad de entre 56 y 69 años.