Europa sigue sin entenderse con AstraZeneca y pide un calendario de vacunas más claro

La reunión que la Comisión Europea (CE) mantuvo este miércoles con el consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot, no sirvió para aclarar las dudas que Bruselas tiene acerca de la entrega de las vacunas y Bruselas le exige a la farmacéutica que le entregue dosis de sus fábricas del Reino Unido.



"Lamentamos la falta de claridad sobre el calendario de las vacunas y pedimos un plan claro de AstraZeneca para una entrega rápida de la cantidad de vacunas que reservamos para el primer trimestre", dijo en Twitter la comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides, al término del encuentro, el tercero esta semana entre Bruselas y el laboratorio.



No obstante, Kyriakides quiso subrayar que en la reunión con Soriot hubo un "tono constructivo", en mitad de la tensión que Bruselas mantiene con AstraZeneca, desde que el viernes anunciara que distribuirá menos vacunas a la UE que las que acordó con el Ejecutivo comunitario.



En concreto, se espera que esa reducción sea de un 25 % para el primer trimestres, según apuntaron hoy fuentes europeas, que añadieron que Bruselas ha invertido 336 millones de euros en la vacuna de AstraZeneca, si bien aun no se han pagado todos.



"Las obligaciones contractuales deben cumplirse, las vacunas deben entregarse a los ciudadanos de la UE", dijo Kyrikydes en la red social, después de una reunión que duró casi tres horas y sobre la que hubo cierta incertidumbre a lo largo de la mañana respecto a si se iba a celebrar.



Ese encuentro estuvo precedido por una rueda de prensa de la comisaria en que elevó el tono contra AstraZeneca: "Estamos en una pandemia. Perdemos gente todos los días. Esto no son números, son personas", dijo, subrayando que la compañía debe cumplir el contrato por razones morales y legales.



Y respondió a las declaraciones que Soriot hizo ayer a un grupo de medios diciendo que el retraso en la pérdida de las vacunas se debe a una pérdida de eficacia en la fábrica de Bélgica y que si el Reino Unido tiene más dosis que la UE es porque firmó el contrato tres meses antes.



"En nuestro contrato no se especifica que ningún país o el Reino Unido tenga prioridad porque firmó antes", dijo la comisaria, que añadió que "el principio de que quien primero llega, primero se lo queda puede servir para la carnicería de barrio, pero no en un contrato".



Explicó que el contrato con la farmacéutica anglo-sueca contiene unas cláusulas de "riesgo de producción", según las cuales la compañía debía haber producido una cierta cantidad de vacunas para distribuirlas en cuanto recibiera la autorización para poderlas comercializar en la UE.



Y dijo que el acuerdo no contiene ningún tipo de jerarquía entre las cuatro plantas de producción que AstraZeneca tiene en Europa -dos en el Reino Unido, una en Bélgica y otra en Países Bajos- por lo que si una de ellas no rinde según lo esperado, la compañía debe enviar dosis desde las otras tres.



No obstante, la CE pidió hace unos días al gobierno belga que inspeccionase la fábrica de AstraZeneca en el país, para comprobar si los problemas en la falta de distribución -que serán de un 25 % en el primer trimestre para toda la UE- se deben a un problema en la planta de la localidad de Seneffe.



Según informó a Efe un portavoz del ministerio de sanidad belga, la inspección ya se ha realizado -con la colaboración de expertos españoles, holandeses e italianos- y el gobierno está a la espera del resultado.



Kyriakides comparó la falta de claridad que aún le achaca al laboratorio británico, con las explicaciones -satisfactorias para la CE- que le proporcionó Pfizer-BioNTech, tras anunciar la semana pasada una disminución en la distribución de sus vacunas.



Un ritmo que esta farmacéutica ya ha recuperado, según dijo una portavoz de la empresa a Efe.



La reunión de esta tarde fue la tercera entre AstraZeneca y la CE esta semana y se produjo, a pocos días de que previsiblemente, la Agencia Europea del Medicamento recomiende la comercialización de su vacuna en la UE.