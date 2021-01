Kerry: la cumbre de Glasgow es la "última" oportunidad ante crisis climática

El enviado especial del clima de Estados Unidos, John Kerry, considera que la cumbre climática de las Naciones Unidas COP26, que tendrá lugar el próximo noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow, es "la última mejor oportunidad" de evitar las peores consecuencias medioambientales en todo el mundo.



El político demócrata señaló, en unas declaraciones a la cadena BBC divulgadas este jueves, que el mundo perdió muchos años para atajar la crisis climática durante el mandado del ex presidente republicano Donald Trump, "quien no creía en nada de eso".



El antiguo secretario de Estado expresó su optimismo ante la COP26 después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, incorporase a su país al acuerdo de París sobre cambio climático, del que su predecesor había decidido retirarse.



"Glasgow será extremadamente importante. De hecho, yo diría que, a mi juicio, es la última mejor oportunidad que tiene el mundo de unirse para hacer las cosas que tenemos que hacer para evitar las peores consecuencias de la crisis climática", declaró Kerry.



"Hace tres años, nos dijeron que teníamos 12 años para evitar esas consecuencias. Tres de esos años se perdieron porque teníamos a Donald Trump, que no creía en nada de eso. Y ahora nos quedan nueve años para intentar hacer lo que la ciencia nos dice que debemos hacer", subrayó el enviado especial.



Casi 200 países firmaron el acuerdo de París, cuyo objetivo es mantener el aumento de la temperatura global durante este siglo por debajo de los 2 grados centígrados y hacer esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados, para reducir los riesgos del cambio climático.



Ese histórico acuerdo fue sellado en diciembre de 2015 en París y entró en vigor al año siguiente.



La cumbre COP26, que se iba a celebrar el pasado noviembre pero fue postergada a causa de la pandemia de la covid-19, se celebrará en Glasgow entre el 1 y el 12 de noviembre de 2021 y es considerada la cita más importante desde el acuerdo de París.