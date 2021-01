Mattarella inicia consultas para buscar un gobierno en Italia

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, comenzará hoy un ronda de tres días de consultas para encargar la formación de un nuevo Gobierno, tras la dimisión del primer ministro, Giuseppe Conte, que aprovechará ese tiempo para intensificar sus contactos e intentar lograr los apoyos necesarios para encabezar el nuevo Ejecutivo.



Mattarella iniciará las conversaciones esta tarde con los presidentes de la Cámara de los diputados y del Senado, mientras mañana y el viernes se reunirá con los grupos parlamentarios, por lo que no se espera una decisión hasta entonces.



Conte, por su parte, retomará sus contactos para comenzar a trabajar en un "Gobierno para la salvación nacional", presidido por él mismo y con miembros que "tengan en el corazón el destino de la República", como anunció este martes en redes sociales.



Respondiendo a este llamamiento, en las ultimas horas se ha formado un grupo en el Senado de diez senadores llamado "Europeistas", que incluye a exmiembros del Movimiento 5 Estrellas y del grupo mixto que estarían dispuestos a apoyar a un posible gobierno "Conte-Ter" (Conte tres).



Pero aún con esos diez senadores, a Conte no le cuadran los números para asegurarse el nacimiento de un nuevo Gobierno y ahora todas las miradas se dirigen a la formación Italia Viva, de Matteo Renzi, cuya salida de la mayoría gubernamental precipitó la crisis.



El ex primer ministro Renzi, con un partido que cuenta con cerca del 3 % en las intenciones de voto, puede convertirse, de nuevo, en el jugador más importante en esta crisis.



Según algunos medios, Renzi, quien siente una total animadversión por Conte, estaría dispuesto a apoyar un Ejecutivo, pero propondría al presidente de la República otro nombre como primer ministro.



Entre los nombres que se barajan figuran el actual hombre fuerte del Movimiento 5 Estrellas y ministro de Exteriores, Luigi di Maio, y el titular de Cultura, Dario Franschini, miembro del Partido Demócrata (PD) y al que Renzi puede dar su visto bueno.



Por otro lado, los partidos de la derecha Forza Italia, Hermanos de Italia y la Liga anunciaron que se presentarán juntos a las consultas del viernes ante Mattarella para expresar una posición única.



El tres veces mandatario y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, se ha mostrado disponible para un Ejecutivo que represente "la unidad sustancial del país en un momento de emergencia", pero sus socios de coalición prefieren que se convoquen elecciones anticipadas sabedores de su ventaja en las encuestas.



Las consultas del presidente se extenderán hasta el viernes por la tarde, cuando acudirán al palacio del Quirinal, sede de la jefatura del Estado, los principales partidos, mientras que la decisión de Mattarella se espera para el sábado por la mañana.