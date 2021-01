El Reino Unido, primer país europeo con más de 100.000 muertos por covid-19

El Reino Unido se convirtió este martes en el primer país europeo en superar los 100.000 muertos por coronavirus, al sumar a 1.631 nuevos fallecidos a la "sombría estadística" de la pandemia, según declaró el primer ministro británico, Boris Johnson.



"Lamento profundamente a cada una de las vidas que se han perdido y asumo la responsabilidad completa por todo lo que ha hecho el Gobierno" para abordar la crisis sanitaria, afirmó Johnson en una rueda de prensa, en la que recalcó que la vacunación es la vía para "liberarse del virus".



Al ser cuestionado sobre posibles errores en la lucha contra el virus por parte de su Ejecutivo, que a finales de abril del año pasado se marcaba como objetivo no superar los 20.000 muertos, el primer ministro afirmó: "Realmente, hicimos todo lo que pudimos, y lo continuamos haciendo, para minimizar la pérdida de vidas".



Este martes se registraron 20.089 nuevas infecciones en el conjunto del Reino Unido, una reducción de las transmisiones por cuarta jornada consecutiva, después de que el viernes se comunicaran 40.261 contagios.



Johnson aseguró que "en los próximos días o semanas" evaluará la posibilidad de relajar las estrictas restricciones que impuso en Inglaterra hace tres semanas, que exigen a la población no salir de casa sin un motivo esencial, si bien subrayó que para hacerlo deben continuar bajando las infecciones.



LA NUEVA VARIANTE HA "CAMBIADO LA SITUACIÓN"



A pesar de la reducción de los contagios, el consejero médico del Gobierno para Inglaterra, Chris Whitty, llamó a la cautela y recalcó que las cifras todavía son "muy altas".



La nueva variante del virus detectada por primera vez en el Reino Unido, que se considera entre un 30 % y un 70 % más contagiosa que la original, "ha cambiado la situación en la que estamos de manera sustancial", alertó Whitty.



Aseguró que el cambio en la evolución del virus no era predecible en septiembre, cuando tan solo comenzaba a extenderse la nueva variante desde el sur de Inglaterra, y recalcó que el escenario actual es "muy diferente" al que anticipaba el Gobierno hace pocos meses debido a esa mutación.



El consejero médico reveló que al menos durante dos semanas su equipo temió que las actuales medidas de confinamiento no fueran suficientes para "contener" a esa variante, que, según advirtió el Gobierno la semana pasada, puede estar asociada a una mayor tasa de mortalidad.



CONTINÚA LA PRESIÓN SOBRE EL SISTEMA SANITARIO



A pesar del paulatino descenso de los contagios, la presión sobre los hospitales británicos sigue siendo la mayor desde que comenzó la pandemia, con más de 37.000 pacientes ingresados, más del doble del pico que se alcanzó en la primera ola, el pasado abril.



En Inglaterra, en tan solo un mes se ha pasado de 18.000 pacientes ingresados con covid-19 a 33.000, indicó Simon Stevens, el director ejecutivo del servicio público de salud inglés (NHS England).



"Hemos visto cómo ese incremento se iba propagando desde el sureste hacia el este de Inglaterra, y de ahí hacia las Midlands (centro de Inglaterra), algo que es consistente con la expansión de la nueva variante del virus", subrayó.



Tan solo en los siete últimos días han sido hospitalizadas 26.781 personas con coronavirus, por lo que Whitty advirtió de que a pesar del lento descenso de los contagios la mortalidad continuará elevada a corto plazo.



"TOTAL CONFIANZA" EN TENER VACUNAS SUFICIENTES



El Gobierno británico ha asegurado que espera recibir dosis de vacunas suficientes para cumplir su objetivo de haber inyectado una dosis a los grupos sociales de mayor riesgo, que incluyen a cerca de 15 millones de personas, a mediados de febrero.



Johnson expresó su "total confianza" en que el Reino Unido recibirá las dosis necesarias, a pesar de que la Unión Europea ha alertado de la posibilidad de endurecer las condiciones de exportación de aquellas que se fabrican dentro del bloque comunitario.



"Obviamente, esperamos y deseamos que nuestros amigos de la Unión Europea cumplan todos los contratos", afirmó el jefe de Gobierno británico.



"Continuaremos trabajando con nuestros amigos y socios europeos y, ciertamente, con todo el mundo, porque la creación de la vacuna ha sido un esfuerzo multinacional y la distribución de la vacuna es multinacional también", agregó.