Japón insiste en celebrar los Juegos Olímpicos pese a los rumores de cancelación

El Gobierno de Japón insistió este viernes en su idea de celebrar los JJOO previstos para este verano en la capital nipona, a pesar de los rumores sobre su posible cancelación y de la gravedad de la situación de la pandemia en el país y en el resto del mundo.



"Estoy decidido para organizar unos Juegos seguros mientras colaboramos estrechamente con el gobierno metropolitano de Tokio, el comité organizador (de 2020) y COI", dijo hoy el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, durante su comparecencia en una sesión de la cámara alta del parlamento nipón.



Suga reiteró que los Juegos deben servir "como prueba de la victoria de la humanidad contra la covid-19", el mensaje que las autoridades niponas vienen enarbolando desde que en marzo pasado se decidió a raíz de la pandemia posponer un año los Juegos inicialmente previstos para el verano de 2020.



El líder nipón se pronunció así en medio de las voces crecientes que tanto desde Japón como desde el exterior hablan de un posible retraso o incluso ed una cancelación de los Juegos de Tokio debido a la crisis sanitaria global, que en estos momentos es peor en términos de contagios diarios que el pasado marzo.



En la víspera, el diario británico The Times publicó una información que señalaba que el Ejecutivo japonés habría ya llegado a la conclusión de que celebrar los Juegos este verano será imposible, a partir de fuentes de la coalición gobernante.



La ministra nipona a cargo de los Juegos, Seiko Hashimoto, desmintió esta información en declaraciones realizadas a los medios locales este viernes.



"Desde el Gobierno de Japón haremos todos los esfuerzos hacia la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de este verano", dijo al ser preguntada por el tema Hashimoto, quien añadió que Japón "está haciendo todo lo posible por controlar la pandemia" y "tomando las medidas necesarias" para la celebración de los Juegos.



"Quiero dejar claro que no hay nada de verdad en esa información", dijo por su parte el viceportavoz del Ejecutivo, Manabu Sakai, al ser preguntado hoy en rueda de prensa por la noticia recogida por The Times.



Un comunicado publicado hoy por el Gobierno como reacción a esa información repetía el mensaje de que Japón "sigue trabajando con firmeza y colaborando estrechamente con el COI para realizar unos Juegos seguros y tomar todas las medidas posibles contra la pandemia".



El comité organizador de los Juegos se expresó este viernes en la misma línea, al afirmar que el Gobierno nipón "lidera una serie de reuniones de coordinación sobre las medidas contra la covid-19" y "está implementando extensas acciones para prevenir infecciones con objeto de poder celebrar los Juegos".



Tanto las autoridades japonesas implicadas en los Juegos como el Comité Olímpico Internacional y el Paralímpico (IPC) "están plenamente centrados en organizar los Juegos este verano", recalcaron en un comunicado los responsables de Tokio 2020.



El Gobierno Metropolitano de la capital también quiso desmarcarse de toda posible cancelación del evento, y señaló en un comunicado que, "como ciudad anfitriona, Tokio hará lo máximo posible" para sacar adelante los Juegos junto a los otros organismos citados.