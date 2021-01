Trump se reivindica en su discurso de despedida antes de dejar la Casa Blanca

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, reivindicó este martes el que será su legado como el 45º mandatario del país y quiso desmarcarse de la violencia ocurrida hace dos semanas en el Capitolio, en la víspera de su salida de la Casa Blanca.



Apartado de los focos en la última semana y vetado en su principal vía de comunicación, la red social Twitter, Trump hizo un recorrido en un vídeo de 19 minutos y 47 segundos de duración por los cuatro años de su mandato y se presentó como un presidente de unidad pese a haber exacerbado las divisiones en el país.



"HEMOS HECHO LO QUE VINIMOS A HACER"



"Conforme concluyo mi mandato como el 45º presidente de Estados Unidos, me presento ante ustedes orgulloso de verdad de lo que hemos conseguido juntos. Hemos hecho lo que vinimos a hacer y mucho más", aseguró al principio de su alocución, en la que apareció rodeado de cuatro banderas del país.



Desde el asalto al Capitolio por parte de cientos de sus seguidores radicales, el pasado 6 de enero, en el que cinco personas murieron, Trump apenas ha hecho apariciones públicas y ha permanecido la mayor parte del tiempo recluido en la Casa Blanca.



En su discurso de hoy, hizo mención a ese ataque a la sede del Congreso de EE.UU. y subrayó que, aunque no hay que olvidar que los estadounidenses siempre tendrán sus desacuerdos, esta es una nación de "ciudadanos increíbles, decentes, leales y amantes de paz", que desean el progreso del país.



"Todos los estadounidenses se quedaron horrorizados por el asalto a nuestro Capitolio. La violencia política es un ataque contra todo lo que apreciamos como estadounidenses. Nunca puede ser tolerado", indicó Trump.



DOBLEMEMENTE ENJUICIADO POLÍTICAMENTE



Trump es el primer presidente de Estados Unidos contra el que la Cámara Baja ha aprobado en dos ocasiones acusaciones para un juicio político (la primera en diciembre de 2019 y la segunda la semana pasada).



En esta última ocasión ha sido imputado políticamente por "incitar la insurrección" al arengar a sus seguidores frente a la Casa Blanca antes de irrumpieran en el Capitolio.



Se espera que la jefa de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, entregue las acusaciones de juicio político contra Trump esta semana para el inicio del proceso de destitución en el Senado.



El asalto al Congreso se llevó a cabo cuando ambas cámaras estaban reunidas para contar los votos del Colegio Electoral y ratificar la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios presidenciales del pasado 3 de noviembre. La sesión tuvo que interrumpirse unas horas hasta que finalmente fue retomada y el triunfo de Biden fue refrendado.



Pese a haber alimentado sin pruebas todo tipo de sospechas de que hubo fraude electoral y de que la victoria de Biden no fue legítima, Trump instó a la unidad en su discurso de despedida.



"Más que nunca debemos unirnos en torno a nuestros valores compartidos y elevarnos por encima del encono partidista, y forjar nuestro destino común", dijo Trump, que se presentó como un "outsider" de la política que se postuló a Presidencia para escalar nuevas cumbres.



UNA AGENDA SIN APENAS DETALLES CONCRETOS



Al igual que en días previos, la agenda de Trump de este martes, en el que es su penúltimo día como presidente, indicaba que trabajaría "desde la mañana temprano hasta tarde por la noche" y que tendría "muchas llamadas y muchas reuniones", sin ofrecer detalles.



A diferencia de sus predecesores en el puesto Barack Obama (2009-2017) y George W. Bush (2001-2009) que mantuvieron en sus últimos días en el cargo encuentros con medios de comunicación para hablar de su periplo como presidentes, Trump ha permanecido lejos de los focos.



Como viene siendo tradición en EE.UU. se espera que en algún momento este martes, aunque también podría hacerlo el mismo miércoles antes del mediodía, cuando dejará de ser presidente, Trump emita varios indultos y conmutaciones de pena.



Varios medios de comunicación han informado de que la lista de agraciados por la medida del mandatario saliente podría estar compuesta por entre 50 y 100 nombres, entre los que puede haber delincuentes financieros y algún que otro rapero.



Fuentes citadas por la cadena de televisión CNN destacaron que no está previsto que Trump se conceda un perdón a sí mismo de manera preventiva, como algunos medios habían conjeturado.



Entre los afectados por el perdón podría estar el rapero Lyl Wayne, que se declaró el año pasado culpable de llevar consigo una arma de fuego cuando viajaba en un jet privado a Florida, y el exasesor de Trump Steve Bannon, que fue arrestado el verano pasado por fraude.



Está previsto que Trump abandone la Casa Blanca mañana a primera hora, antes de la investidura de Biden, con quien no se reunirá antes de la ceremonia, como ha ocurrido con procesos de transferencia del poder en el pasado, el último en 2017, cuando Obama mantuvo un encuentro con el ahora mandatario saliente antes ser investido.



Se espera que Trump viaje este miércoles a Florida para dirigirse a su club de golf en Mar-a-Lago, en Palm Beach, donde vivirá el final de su Presidencia.