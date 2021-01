Con 41 millones de casos y un millón de muertos América pide una vacunación justa

América, que llegó a los 41 millones de contagios de coronavirus y está a punto de rebasar la barrera del millón de muertos por la covid-19, exigió este lunes que los planes de vacunación garanticen el acceso universal y no discriminen a ninguna persona, mientras Brasil comenzó su proceso nacional de inmunización.



Así lo hicieron en México más de 400 activistas, académicos y ONG que firmaron una carta exhortando a los Estados de las Américas con esta exigencia, según informó Amnistía Internacional (AI).



"Las Américas es la región del mundo con más personas contagiadas y fallecidas por la covid y sólo podremos salir de esta crisis cuando todas las personas, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, tengan acceso universal a las vacunas," dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.



LA OMS TAMBIÉN PIDE EQUIDAD



Esto, en la misma jornada en la que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió un reparto más justo de las vacunas al criticar como de los 39 millones de dosis de la vacuna anticovid que se han administrado en el planeta, solamente 25 (es decir, un 0,00006 %) han sido inoculadas a personas en países pobres.



"El mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral, y el precio de ese fracaso se pagará con vidas y empleos en los países más pobres", señaló Tedros en el discurso de apertura del Comité Ejecutivo de la organización, en el que recordó que las vacunas para la pandemia de la gripe A (2009) no llegaron a los países en desarrollo hasta después de que terminó aquella crisis, o que los fármacos para portadores del virus VIH llegaron a los afectados en las naciones pobres una década después que en las ricas.



Y es que según la OMS, los casos globales de la covid-19 llegaron a 93 millones, 683.000 de ellos registrados el último día, según las estadísticas que también informan de que ya se superaron las 40 millones de dosis de vacuna anticovid administradas en medio centenar de países. Asimismo, los fallecidos en la pandemia ascienden a 2,02 millones, 12.800 de ellos notificados en las últimas 24 horas.



BRASIL; CRISIS Y DISPUTA POR LAS VACUNAS



Brasil, uno de los países más afectados por la covid en el mundo, y que registró en las últimas 24 horas 452 nuevas muertes por la enfermedad y superó la marca de las 210.000 víctimas, inició este lunes su campaña de inmunización con la vacuna del laboratorio chino Sinovac, la cual fue aplicada a dos mujeres a los pies del Cristo Redentor, la más icónica imagen del país.



Presionado por los gobernadores regionales, el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro decidió anticipar a este mismo lunes la vacunación en el país, la cual estaba prevista para el miércoles.



El ministro de Salud, Eduardo Pazuello, admitió por otra parte que la multinacional White Martins, responsable por el abastecimiento de oxigeno en Manaos, alertó al Ministerio de Salud el 8 de enero que la demanda estaba subiendo de forma alarmante y que en breve superaría la cantidad que la empresa era capaz de ofrecer.



Manaos vive una grave crisis sanitaria desde el jueves 14 de enero, seis días después de la alerta, por la falta de camas y de oxígeno para los pacientes con covid que están conectados a respiradores mecánicos, algunos de los cuales murieron por asfixia.



En medio de la crisis, los 107.000 metros cúbicos de oxígeno donados por Venezuela son esperados en la noche de este lunes en Manaos, según un comunicado en el que la gobernación de Amazonas agradeció la esperada e importante donación.



"Esta es una de las cargas más significativas que llegarán al estado de Amazonas. Procede del distrito de Bolívar, en Venezuela. Se trata de una donación del gobernador de ese estado, que también vendrá a Brasil para hacer la entrega", afirmó Wilson Lima, gobernador de Amazonas, estado del que Manaos es capital.



Mientras tanto, el presidente Jair Bolsonaro afirmó que el antígeno desarrollado por el laboratorio chino Sinovac y el Instituto Butantan es la "vacuna de Brasil" y "no de ningún gobernador", en referencia al gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, su principal rival político.



Bolsonaro rompió su silencio sobre el inicio de la vacunación en el país casi 24 horas después de que Sao Paulo aplicara las primeras dosis del antígeno chino, cuyo uso de emergencia fue aprobado la víspera por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).



COLOMBIA, PARAGUAY Y URUGUAY, AL BORDE...



En Uruguay, el incremento de positivos y la llegada de más pacientes a las unidades de cuidados intensivos hacen que, de mantenerse la tendencia actual, estas puedan comenzar a saturarse a fines de febrero.



Así lo explicó a Efe el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet, quien resaltó que en este momento, y por diferentes motivos, el país tiene ocupado el 60 % de las 765 camas que posee entre centros públicos y privados, algo que los mantiene "preocupados".



Por su parte, Paraguay, con más de 120.000 positivos confirmados y 2.500 decesos por la covid-19 desde marzo, atraviesa la etapa más turbulenta de una prolongada primera ola que no da tregua a su saturado sistema de salud.



La pasada semana cerró con una media de 900 a 1.000 contagios por día, que baja los fines de semana cuando acude menos gente a hacerse los test, y de 15 a 20 la de decesos, dijo a Efe la directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, Viviana de Egea.



A su vez, en Colombia más de 2,8 millones de personas que viven en 7 de las 20 localidades de Bogotá comenzaron una nueva cuarentena estricta ante la emergencia sanitaria que vive la capital del país por el aumento de los contagios y por la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI).



En el país suramericano este lunes la Presidencia informó que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, está hospitalizado en el área de cuidados críticos del Hospital Militar Central de Bogotá por covid-19 tras ir empeorando su estado en los últimos días.