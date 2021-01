Cae por cuarto día la cifra de contagiados y muertos por covid-19 en Alemania

Alemania registró en las últimas 24 horas 7.141 nuevos casos de covid y 214 muertes, las menores cifras en semanas, con lo que el país marca su cuarta jornada consecutiva a la baja.



En los últimos cuatro días las cifras de nuevos casos han caído más de dos tercios desde los 25.164 comunicados el jueves (el máximo se registró el 18 de diciembre, con 33.777 nuevas infecciones). El número de casos registrado este lunes es el menor desde el 20 de octubre.



El número de fallecidos con o por covid ha descendido asimismo en cuatro quintos desde el récord de 1.244 muertos notificados el pasado jueves. Se trata del valor más bajo de Alemania desde el 14 de diciembre.



Los expertos advierten que es demasiado pronto para hablar de un cambio de tendencia. Además, las cifras de los lunes están influidas por el menor número de test que se realizan los fines de semana y por que no todas las oficinas regionales de salud comunican sus datos a la central.



La incidencia acumulada en los últimos siete días en el conjunto del país se sitúa así en los 134,4 casos por cada 100.000 habitantes (lejos del máximo de 197,6 del 22 de diciembre), aunque con grandes diferencias regionales (En Turingia se eleva a 274,2 mientras en Bremen se mantiene en los 86,6).



Alemania acumula 2.040.659 infecciones por coronavirus, de los que 46.633 han muerto (2,3 %) y 1.691.700 han superado la enfermedad.



EVALUACIÓN DE LAS RESTRICCIONES



La canciller alemana, Angela Merkel, se reunirá con los líderes regionales este martes, una semana antes de lo previsto, para analizar la evolución de la pandemia y decidir si son necesarias nuevas restricciones.



Tanto desde los estados federados como desde el Gobierno federal se ha apuntado que en la reunión se decidirá una prolongación de las restricciones vigentes o la aplicación de nuevas medidas.



Desde noviembre está cerrado todo el ocio, la vida cultural y la gastronomía, situación que se amplió con la entrada en diciembre a toda la actividad comercial o servicios no esenciales.



Las clases presenciales se suspendieron a mediados de diciembre y no se reanudarán, como pronto, hasta principios de febrero.



La semana pasada se acordaron además restricciones a la movilidad -un radio de 15 kilómetros en torno a la localidad o distrito afectado- allí donde se supere la incidencia semanal de 200 casos por 100.000 habitantes.



Entre las nuevas medidas que se barajan está la obligatoriedad de usar mascarillas FFP2 en el transporte público y el comercio, o ampliar las restricciones a la movilidad en las zonas más afectadas.