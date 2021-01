La UE busca coordinarse en plena campaña de vacunación y oleada de contagios

Líderes de los países de la Unión Europea y de las instituciones comunitarias celebrarán este jueves la primera reunión de 2021 de coordinación sobre la pandemia, mientras arrancan las campañas de vacunación contra la Covid-19 y las capitales intentan evitar una tercera oleada de coronavirus.



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno por videoconferencia para abordar "la coordinación de la respuesta a la pandemia de la Covid-19, incluido el despliegue a gran escala de vacunas y el despliegue de todos los instrumentos disponibles para limitar la propagación del virus", según la agenda del Consejo, que aún no ha fijado la hora.



La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, visitó este viernes con varios de sus comisarios Lisboa, sede de la presidencia rotatoria de la UE, donde dijo que Pfizer le ha asegurado que, pese a los retrasos anunciados en las entregas de su vacuna, todas las dosis prometidas para el primer trimestre llegarán a la UE en ese período, y consideró que todo el proceso es, en términos generales, "un gran éxito".



VACUNAS Y VACUNACIÓN



La última vez que los líderes trataron específicamente sobre la crisis sanitaria fue en la cumbre europea celebrada los pasados 11 y 12 de diciembre, donde los Estados miembros se comprometieron a seguir mejorando la coordinación de un bloque donde residen 448 millones de personas.



Es decir, justo antes del incierto período de Navidades, tras el que se han disparado los casos en muchos países de la UE y tras el ineficaz inicio generalizado de la vacunación en enero con las inyecciones de Pfizer-BioNTech en los Veintisiete, que no logran distribuir el total de las escasa dosis que van recibiendo.



Se celebrará, no obstante, con el fármaco del laboratorio Moderna ya en circulación y a pocos días de que la UE apruebe también el prototipo de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que sería la tercera vacuna en la UE, salvo sorpresas de última hora.



Además, la Comisión Europea ha firmado más dosis con el consorcio germano-estadounidense Pfizer-BioNTech, ha concluido negociaciones preliminares con la farmacéutica francesa Valneva y con la estadounidense Novavax.



Sumados a los contratos con la estadounidense Johnson & Johnson, las franco-británicas Sanofi-GSK y la alemana Curevac, la UE contará con vacunas de ocho fabricantes distintos, todos de países occidentales, si bien cinco de esos laboratorios aún no han solicitado la licencia a la Agencia Europea del Medicamento (EMA).



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA



La primera reunión al máximo nivel sobre la crisis sanitaria en la UE en el 2021 se celebra poco más de un año después de que China informase a la Organización Mundial de Salud de un brote de un nuevo coronavirus en Wuhan y transcurridos diez meses desde que la OMS declarase oficialmente la pandemia.



Tanto Europa como el resto del mundo se encuentran en cifras récord de contagios: estados como Bélgica y Países Bajos mantienen restricciones férreas para intentar contener la pandemia, las curvas de Francia, Italia y España vuelven a subir sin haber llegado a caer en la segunda oleada hasta los niveles previos al verano y Alemania parece estabilizar los contagios, en cotas récord.



Todo ello mientras las fronteras de la UE siguen cerradas para la inmensa mayoría de países del mundo, salvo una docena de excepciones como Australia o Japón o Corea del Sur, y días después de que la jefa de los científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, insistiera esta semana en que no se va a alcanzar "ningún nivel de inmunidad de grupo o de rebaño en 2021".



CERTIFICADO EUROPEO DE VACUNACIÓN



La cita telemática se produce en un momento de incertidumbre en cuanto a la movilidad de personas dentro de la UE pues, si bien los países mantienen sus fronteras interiores abiertas, la mayoría de ellos recomienda no desplazarse y exige pruebas de diagnóstico y cuarentenas a quienes regresan de otros Estados europeos.



Mientras tanto, y con vistas a que los países vayan mejorando sus estrategias de vacunación y recibiendo más profilácticos, un país con una potente industria turística como Grecia ha pedido a la Comisión Europea que estudie la posibilidad de crear un certificado europeo de vacunación contra la covid-19 que permita restablecer los viajes y la libertad de movimiento sin restricciones en la zona Schengen.



"Es urgente adoptar una visión común sobre cómo debería estructurarse un certificado de vacunación para que sea aceptado en todos los Estados miembros", afirma Mitsotakis en la misiva, publicada por los medios locales, cuya propuesta llevará a la reunión virtual de los líderes de UE del 21 de enero.



La propuesta griega es "una buena idea", concedió una portavoz de la Comisión Europea, y estará sobre la mesa de la reunión de los líderes de la UE este jueves.