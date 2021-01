Italia prorroga el estado de emergencia hasta el 30 de abril por la pandemia

El ministro de Sanidad de Italia, Roberto Speranza, anunció hoy que se prorrogará el estado de emergencia hasta el 30 de abril y se prohibirá la movilidad entre regiones, debido a que "el virus ha vuelto a circular peligrosamente", también en la llamada zona amarilla que hasta ahora tenía limitaciones menores.



Speranza compareció hoy ante el Parlamento para anunciar las nuevas medidas que entrarán en vigor a partir del 16 de enero y habló de una situación grave con un país donde el índice de contagio Rt está al 1,03 y la incidencia es de más de 313 casos por cada 100.000 habitantes.



"Estamos en el último kilómetro de esta batalla, necesitamos una colaboración leal, un esfuerzo unido para combatir el virus: los próximos meses serán difíciles", agregó y aseguró que "no hay otro camino que la unidad para enfrentar la mayor emergencia sanitaria, económica y civil desde la guerra".



Sobre las nuevas medidas, además de adelantar que el estado de emergencia se prorroga desde el 31 de enero hasta el 30 de abril, lo que permitirá el Gobierno aprobar decretos con urgencia, Speranza confirmó que se seguirá usando el sistema de clasificación de las restricciones para las regiones en zonas amarillas, naranjas y rojas, ya que ha dado sus frutos.



En la zona amarilla, la de menores restricciones, sin embargo, se prohibirá viajar entre regiones, se cerrarán los restaurantes y bares a partir de las 18.00 horas, sólo se podrá recibir un máximo de dos personas que no convivan en casa y está previsto que se abran los museos.



Italia introducirá una llamada zona blanca, con menores limitaciones, para aquellas regiones donde el índice de contagio Rt sea inferior a 1 y se registren sólo 50 casos por cada 100.000 habitantes.



El ministro advirtió que "esta semana hay un empeoramiento generalizado de la situación epidemiológica en Italia, con aumentos de ingresos en las unidades de cuidados intensivos, del índice Rt y de brotes desconocidos" y señaló: "No nos engañemos: la epidemia está nuevamente en fase de expansión".



Anticipó que doce regiones se encuentran en alto riesgo y que "sin duda entrarán en la zona naranja".



Sobre la vacuna, el ministro afirmó que Italia es el país europeo con un mayor número de vacunaciones y pidió "plena colaboración institucional y el cese de las polémicas" en este asunto.



Señaló que la campaña de vacunación será "una maratón larga y difícil y no una carrera de velocidad" y que "aún queda mucho por hacer".



Speranza explicó que todo dependerá del aumento de la dosis disponibles y confió en que esto se producirá en poco tiempo con la autorización de nuevas vacunas como la de Johnson & Johnson, que se cree llegará en el primer trimestre de 2021.



También afirmó que los resultados de la vacuna italiana ReiThera son muy alentadores.



"Estamos trabajando en paralelo para organizar fuerzas e Italia está preparada para contar con un equipo fuerte: se sumarán 40.000 médicos y también las farmacias colaborarán para poner vacunas", adelantó.



Italia registró este lunes 616 muertos por coronavirus lo que se llegó a casi 80.000 (79.819) los fallecidos totales y se registraron 14.242 nuevos contagios.



Se realizaron casi 142.000 pruebas diagnósticas, por lo que la tasa de positividad es de algo más del 10 %.