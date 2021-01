El primer ministro estonio anuncia su dimisión por un escándalo de corrupción

El primer ministro de Estonia, Jüri Ratas, anunció este miércoles su dimisión tras destaparse un supuesto escándalo de corrupción en su formación política, el Partido del Centro, del que es copresidente.



Ratas, primer ministro desde diciembre de 2016, aseguró en una comparecencia ante los medios que con este paso pretende asumir la "responsabilidad política" por lo sucedido y dar la posibilidad de que se investiguen convenientemente las acusaciones contra su formación.



"En la política se deben tomar decisiones muy difíciles para solucionar situaciones muy difíciles", argumentó Ratas para justificar su decisión, consensuada previamente con el resto de la dirección de su partido, según recogen medios locales.



El político afirmó que no ha tomado ninguna decisión maliciosa o incorrecta de forma deliberada, algo que a su juicio han confirmado tanto el fiscal general como la policía.



"Como presidente del Partido del Centro, puedo también afirmar con absoluta sinceridad que nunca ha hecho o aprobado ninguna acción que haya socavado la justicia o el sentido de la justicia. Pero obviamente, como presidente del partido también tengo que cargar con la responsabilidad en este caso para que se resuelva de una forma clara y justa", afirmó.



Ratas subrayó además que las sospechas de la fiscalía no significan que alguien sea culpable. No obstante, arroja "inevitables y muy serias sombras" sobre todos los implicados.



La justicia del país báltico -miembro de la Unión Europea y la OTAN- está investigando un crédito de 39 millones de euros de la institución crediticia estatal Kredex, concedido en el verano de 2020, para un gran proyecto inmobiliario en Tallín.



La fiscalía considera que hubo negociaciones ilegales alrededor de esta operación. Bajo sospecha está el secretario general del Partido del Centro, Mihhail Korb, e incluso la propia formación como persona jurídica. Este martes se produjeron cuatro detenciones relacionadas con el caso.



Ratas aseguró no haber sido informado sobre los detalles de la operación.



El líder del Partido del Centro acudió tras su declaración al Kadriorg, sede de la Presidencia, para presentar su dimisión formalmente ante la jefa de Estado, Kersti Kaljulaid.



La constitución estonia prevé que a la dimisión del primer ministro siga la de todo su Ejecutivo, un tripartito formado por el Partido del Centro, el ultraderechista EKRE y el conservador Isamaa.



Es probable que el propio Ratas continúe como primer ministro interino hasta que se pueda formar una nueva coalición de gobierno, que podría volver a incluir a los tres partidos actuales o a alguna otra formación.